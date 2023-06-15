Malatya'dan İkinci Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Malatya'dan kutsal topraklara gidecek olan 188 kişilik ikinci kafile de dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Malatya'dan kutsal topraklara gidecek olan 188 kişilik ikinci kafile de dualarla uğurlandı.

Malatya'da ilk kafilenin 11 Haziran'da yola çıkmasıyla başlayan hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğuna bugün de devam edildi. Malatya İl Müftülüğünün organizasyonunda Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen programla altısı din görevlisi 188 kişilik 2'inci hac kafilesi de hac ibadetlerini yerine getirmek için dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Programda konuşan İl Müftü Vekili Hasan Nacar, hacı adaylarına yolculuk ve yapacakları ibadetler hakkında bilgiler aktararak hac ibadetinin önemine vurgu yaptı.

Kentte 194 kişiden oluşan ilk kafile ise 11 Haziran'da uğurlanmıştı. - MALATYA