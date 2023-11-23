Malatya Battalgazi'de 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Son Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Battalgazi olarak belirlendi ve çevre illerden de hissedildi. AFAD ve ilgili kurumlar saha tarama çalışmalarına başladı. Şu an için herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.46'da merkez üssü Battalgazi olan 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kentte büyük paniğe neden oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya