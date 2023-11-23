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Malatya Battalgazi'de 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Battalgazi olarak belirlendi ve çevre illerden de hissedildi. AFAD ve ilgili kurumlar saha tarama çalışmalarına başladı. Şu an için herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.