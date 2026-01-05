Haberler

Maduro'yu kaçıran Trump'ın hedefinde 2 ülke daha var
Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırıp bugün ABD'de yargılamaya başlayacak olan Donald Trump'ın hedefinde 2 ülke daha var. Meksika'da kartellerin çok güçlü olduğunu ve ülkede asayişi sağlayabilmek için Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a asker göndermeyi teklif ettiğini belirten Trump, Kolombiya içinse "hasta bir ülke" ifadesini kullandı. Trump bu ülkeye yönelik olası bir saldırı ihtimali için "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor" dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a ülkede asayişi sağlamak için Amerikan askerleri göndermeyi teklif etti.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya için 'hasta bir ülke' ifadesini kullandı ve 'Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor' dedi.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna Ukrayna'nın saldırı düzenlediği iddiasına inanmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

2 ÜLKE İÇİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

Meksika ve Kolombiya ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Trump, Meksika'yı uyuşturucu kartellerinin yönettiğini savundu.

"ASKER GÖNDERMEYİ TEKLİF ETTİM"

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı görüşmelerde, ülkede asayişi sağlayabilmek için "Amerikan askerleri göndermeyi dahi teklif ettiğini" kaydeden Trump, Meksika'da kartellerin çok güçlü olduğunu vurguladı.

"OPERASYON KULAĞA HOŞ GELİYOR"

Kolombiya için "hasta bir ülke" ifadesini kullanan Trump, bu ülkeye yönelik olası bir saldırı ihtimali için "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." değerlendirmesini yaptı.

PUTİN'İN KONUTUNA YÖNELİK SALDIRI İDDİASI

ABD Başkanı Trump, bir soru üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna Ukrayna'nın saldırı düzenlediği iddiasına çok temkinli yaklaştığını belirtti. Trump, bu saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiği iddiasına ilişkin, "Bu saldırının olduğuna inanmıyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iyi ilişkilerinin olduğunu ve nisan ayında bu ülkeyi ziyaret edeceğini söyledi.

Erdem Aksoy
