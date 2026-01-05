Haberler

Maduro ve eşi "ünlülerin" cezaevinde: El Chapo ve Diddy ile aynı adreste

Maduro ve eşi 'ünlülerin' cezaevinde: El Chapo ve Diddy ile aynı adreste Haber Videosunu İzle
Maduro ve eşi 'ünlülerin' cezaevinde: El Chapo ve Diddy ile aynı adreste
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in New York'taki durağı olan Metropolitan Gözaltı Merkezi, bugüne dek ağırladığı isimlerle "yüksek profilli davaların bekleme odası" olarak biliniyor. Tesisin tutuklu listesinde uyuşturucu baronu El Chapo'dan cinsel suçlu R. Kelly'ye, kartel lideri Ismael "El Mayo" Zambada'dan tartışmalı prodüktör Sean "Diddy" Combs'a kadar pek çok ünlü isim yer alıyor.

  • Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde (MDC Brooklyn) tutuluyor.
  • Metropolitan Gözaltı Merkezi, El Chapo, R. Kelly, Sean 'Diddy' Combs ve Ghislaine Maxwell gibi yüksek profilli isimleri ağırlamış bir tesis.
  • Maduro ve eşi, diğer tutuklulardan izole edilmiş özel hücrelerde ve yüksek güvenlik önlemleri altında tutuluyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in New York'taki yeni adresi olan Metropolitan Gözaltı Merkezi (MDC Brooklyn), uyuşturucu baronlarından dünya yıldızlarına kadar ağırladığı isimlerle "yüksek profilli davaların bekleme odası" olarak biliniyor.

Uyuşturucu baronu El Chapo'dan cinsel suçlu R. Kelly'ye, kartel lideri Ismael "El Mayo" Zambada'dan tartışmalı prodüktör Sean "Diddy" Combs'a kadar pek çok çarpıcı isim, Maduro ile aynı duvarların ardında yargı gününü bekledi.

MDC BROOKLYN'İN "SABIKALI" ARŞİVİ

Maduro ve eşi, güvenlik gerekçesiyle diğer tutuklulardan izole edilmiş özel hücrelerde ayrı ayrı tutulurken; dışarıda ağır silahlı kolluk kuvvetleri devriye geziyor.

İkilinin zorunlu ikametgahı olan bu merkez, ABD hukuk tarihine geçen pek çok isme ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor. Tesiste yolu geçen veya halen burada bulunan o isimlerden bazıları şunlar:

Uyuşturucu baronları: Meksikalı efsanevi baron Joaquin "El Chapo" Guzman ve Sinaloa kartelinin kurucularından Ismael "El Mayo" Zambada Garcia.

Müzik dünyasından isimler: Cinsel suçlardan hüküm giyen R. Kelly ve son dönemin en tartışmalı davasının sanığı Sean "Diddy" Combs.

Kritik davaların sanıkları : Epstein davasından Ghislaine Maxwell ve son olarak UnitedHealthcare CEO'su suikastı zanlısı Luigi Mangione.

1994'DEN BU YANA AÇIK

1994'ten bu yana federal davaların New York'taki merkezi olan bu tesis, Maduro çifti gibi uluslararası güvenliği ilgilendiren tutuklular için en sıkı korunan durak olarak kullanılıyor. Tesisin kötü şöhretli koşullarına rağmen, bu denli kritik isimlerin buraya getirilmesinin temel sebebi, kaçışın imkansız görüldüğü yüksek güvenlik katmanları.

HÜCRELER AYRI, GÜVENLİK MAKSİMUM

Maduro ve Flores'in bu isimlerle herhangi bir teması bulunmuyor. Federal Cezaevleri Bürosu, yüksek profilli her tutukluyu birbirinden bağımsız bloklarda ve dış dünyadan tamamen kopuk şekilde tutuyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

Venezuela'da tarihi son! Yeni başkan yemin edip göreve başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı

Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı

Kabine sonrası öğrencilere müjde geldi
Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı

Maduro sonrası çantasını topladı! İşte Hamaney'in kaçacağı ülke
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım

Ünlü manken, boşanma davası öncesi ateş püskürdü
Bir dönem para içinde yüzüyordu! Kirası için kampanya başlattılar

Bir dönem para içinde yüzüyordu! Kirası için kampanya başlattılar
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler

İstifasını duyan oyuncuları ilk iş olarak bakın ne yapmış
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri