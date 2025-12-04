Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Abd Başkanı Trump ile Yaptığı Telefon Görüşmesi Hakkında İlk Kez Konuştu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesini 'samimi' olarak değerlendirdi. Maduro, görüşmenin Washington ile Caracas arasında saygılı bir diyaloğun başlangıcı olmasını umduğunu ifade etti. ABD'nin Venezuela üzerindeki askeri baskıları ve Maduro'nun barış çağrıları ön plana çıkıyor.

(ANKARA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesini 'samimi' olarak nitelendirerek, görüşmenin Washington ile Caracas arasında saygılı bir diyaloğun başlangıcı olmasını umduğunu söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen ayın sonunda ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştüğünü doğruladı. ABD'nin Venezuela kıyılarında askeri varlığını artırdığı ve savaş ihtimaline dair kaygıların yükseldiği bir dönemde gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Venezuela'nın devlet televizyonu Venezolana de Television'a konuşan Maduro, görüşmeyi "samimi" bulduğunu söyledi. Maduro "mikrofon diplomasisinden" kaçınmak istediğini ancak telefon görüşmesinin uluslararası medyada yer alması üzerine açıklama yapma gereği duyduğunu söyledi.

Latin Amerika solunun sembol isimlerinden Venezuela'nın eski lideri Hugo Chavez döneminde yıllarca Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığını hatırlatarak diplomaside ihtiyatın önemli olduğunu ifade eden Maduro, söz konusu telefon görüşmesinin ABD ile saygılı bir diyaloğun başlangıcı olabileceğini belirterek, Venezuela'nın her zaman barıştan yana olduğunu söyledi.

Ayrıntılara girmek istemediğini belirten Maduro, açıklamasını "ihtiyat ve saygı" gereği sınırlı tuttuğunu ifade etti ve "Tanrı'nın ve komutanların komutanı İsa Mesih'in yardımıyla, Venezuela'nın barışı, bağımsızlığı, onuru ve geleceği için her şeyin iyi olacağına inanıyorum" dedi.

ABD Başkanı Trump da bu hafta Beyaz Saray'daki basın toplantısında görüşmeye ilişkin ayrıntı vermeden "Kendisiyle kısa bir görüşme yaptım, birkaç şey söyledim. Ne olacağını göreceğiz... Venezuela bize uyuşturucu gönderiyor ama göndermemesi gereken insanları da gönderiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Trump yönetimi, son haftalarda dünyanın en büyük uçak gemisini Karayipler'e gönderdi, Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkelerinden  uyuşturucu taşıdığı iddia edilen çok sayıda tekneleyi imha etti ve en az 80 kişinin ölümüne neden oldu. ABD Başkanı ayrıca Maduro'ya karşı baskıyı artırmak için Venezuela topraklarında saldırılar düzenleme tehdidinde de bulundu.

Maduro, ABD'nin bu operasyonlarını hükümetini devirmek ve ülkenin büyük petrol rezervlerini ele geçirmek için düzenlediğini söylüyor. Pazartesi günü Caracas'ta düzenlenen bir mitingde konuşan Maduro, ülkesinin barıştan yana olduğunu ancak bunun koşulsuz olmayacağını "Köle barışı istemiyoruz, kolonilerin barışını istemiyoruz! Koloni asla! Köle asla" dedi.

Kaynak: ANKA / Dünya
