Maduro, Trump ile telefon görüşmesi yaptığını doğruladı

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump ile yaklaşık 10 gün önce telefonda bir görüşme gerçekleştirdiğini teyit etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesini doğrulayan Maduro, "Evet, Sayın Başkan Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmenin tonunun saygı çerçevesinde, hatta samimi bir havada tamamlandığını belirtmek isterim. Eğer ABD Başkanı ile Venezuela Devlet Başkanı arasındaki görüşme, saygıya dayalı bir diyaloğa doğru atılmış bir adımı temsil ediyorsa, diyaloğa ve diplomasiye hoş geldiniz, diyorum. Çünkü biz, diyalog ve barış fırsatlarını aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.