Maduro: Hepsini yenilgiye uğrattık

Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, terör örgütleri listesine alınan Tren de Aragua ve diğer suç çetelerinin güvenlik güçleri tarafından yenilgiye uğratıldığını duyurdu. Maduro ayrıca, ABD'nin Venezuela'ya karşı tutumunu eleştirerek, tüm Amerika kıtasında bir güvenlik garantisi olduklarını ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta Bolivarcı Ulusal Polis Servisi (PNB) Akademisi'nin yeni merkezinin açılışında konuştu. Maduro, başta ABD olmak üzere isteyen tüm ülkelerle bilgi paylaşımı ve ortak güvenlik operasyonları yürütmeye hazır olduklarını belirtti. Tren de Aragua, Tren del Llano ve El Koki olarak bilinen örgütlerin güvenlik operasyonlarıyla yenilgiye uğratıldığını söyleyen Maduro, ABD'nin Venezuela'ya karşı 'emperyalist ve saldırgan' bir tutum izlediğini kaydetti. Maduro, bu yaklaşımın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile uluslararası hukuku 'orantısız ve yasa dışı şekilde ihlal ettiğini' vurgulayarak, "Venezuela hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri için bir tehdit olmadı, şimdi de değil ve asla da olmayacak. Aksine Venezuela tüm Amerika kıtasında bir güvenlik garantisidir, bir umuttur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
