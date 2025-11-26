Maduro kılıcı çekti! ABD ile savaş artık an meselesi

Karayipler'de ABD ile Venezuela arasındaki tansiyon yükselirken, binlerce Venezuelalı Washington'ın ülkeye yönelik tehditlerini protesto etmek ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermek için sokaklara çıktı. Göstericiler, ABD'nin bölgedeki askeri yığınağını "tehdit ve saldırı" olarak nitelendirirken, Maduro'nun fotoğraflarını taşıdı ve devlet başkanına destek sloganları attı.

"BİZİ YENEMEYECEKLER, YENİLMEZİZ"

Yürüyüşe katılan polisler, askerler, milis güçleri ve çok sayıda vatandaşın son durağı, başkent Caracas'ta düzenlenen Kurtarıcı Simon Bolivar'ın Bayrak ve Kılıç Töreni oldu. Maduro da burada dikkat çeken bir konuşma yaptı.

MADURO KONUŞMA BOYUNCA KILIÇ SALLADI

Maduro'nun askeri kamuflaj giymesi ve konuşması boyunca elindeki kılıcı sallaması, izleyenlerin dikkatini çekti. Venezuelalı lider, "Bu toprakların her bir karışını, nereden gelirse gelsin, tehdit veya saldırganlığa karşı savunmaya hazır olmalıyız" dedi. ABD'nin hükümetini devirmeye yönelik girişimlerine karşı koyacağını söyleyen Maduro, "Bizi yenemeyecekler, çünkü biz yenilmeziz" ifadelerini kullandı.

"DESTEK MESAJLARI ALIYORUZ"

Ülkesini destekleyenlere teşekkür eden Maduro, "Aylardır maruz kaldığımız psikolojik ve siyasi savaşa rağmen, tarifsiz miktarda destek mesajları alıyoruz" dedi. Bununla birlikte göstericilerle yürüyen İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, konuşmasında halkın her geçen gün daha da kenetlendiğini ve özgür yaşam iradesini kararlılıkla koruduğunu belirtti. Cabello, ülkeyi tüm güçleriyle savunacaklarını vurgulayarak, "Son zamanlarda emperyalizmin tehditleri ve dünyayı yönettiklerini sananların saldırıları arttı. Niyetleri Venezuela'nın doğal kaynaklarını ele geçirmek" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN UÇAK GEMİSİ DEVRİYE GEZDİ

Öte yandan ABD'nin dev bombardıman uçağı B-52, günlerdir Caracas semalarında uçuşunu sürdürüyor. Bölgedeki analistlere göre bu hamle bir gözdağı olarak değerlendiriliyor. Yerel kaynakların aktardığı son bilgilere göre, dünyanın en büyük uçak gemisi olan ABD'nin Gerald R. Ford'u, Venezuela açıklarında gece boyunca manevralar gerçekleştirdi. Dev gemi, Venezuela kıyılarına paralel şekilde turladı. Bu esnada geminin üzerindeki F-18 Hornet uçakları havalandı ve başkent Caracas'ın etrafında devriye gezdi.

NE OLMUŞTU?

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine almıştı. Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti. ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık, ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını açıklamıştı.