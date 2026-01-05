Haberler

Maduro ilk kez hakim karşısına çıktı, gelişmeleri Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural aktardı

Maduro ilk kez hakim karşısına çıktı, gelişmeleri Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural aktardı Haber Videosunu İzle
Maduro ilk kez hakim karşısına çıktı, gelişmeleri Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural aktardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ilk kez hakim karşısına çıktığı New York'taki duruşmaya ilişkin gelişmeleri, Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural aktardı.

  • Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD'de 'uyuşturucu' ve 'silahlı kaçakçılık' suçlamalarıyla ilk kez hakim karşısına çıktı.
  • Maduro ve eşi, mahkeme önünde suçlamaları reddederek masum olduklarını belirtti.
  • Davanın ikinci duruşması 17 Mart'ta yapılacak.

ABD'nin askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, haklarında 'uyuşturucu' ve 'silah kaçakçılığı' suçlamalarıyla başlatılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, duruşmanın görüldüğü New York'un Manhattan bölgesindeki mahkemenin önünden son gelişmeleri aktardı.

"HÂKİM SUÇLAMALARI YÜZLERİNE OKUDU"

Sural, şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da düzenlediği sürpriz operasyonla ülkeden çıkardığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi, bugün New York'ta ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Maduro ve eşi, kahverengi mahkûm kıyafetleriyle, elleri kelepçeli halde Manhattan'daki federal mahkemeye yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi. Hâkim, sanıkların suçlamalarını yüzlerine okudu.

"MASUMUM, SUÇLU DEĞİLİM, DÜRÜST BİR ADAMIM"

Kimlik tespiti sırasında Maduro, 'Ben Venezuela Devlet Başkanıyım, Caracas'taki evimde yakalandım.' dedi. Suçlamalara karşı da "Masumum, suçlu değilim, dürüst bir adamım." ifadelerini kullanmış oldu. Eşi de bütün suçlamaları reddederek masum olduğunu mahkeme heyetine belirtti, beyan etti.

Bugünkü duruşmanın, davanın esasına girilmeden yapılan bir usul duruşması olduğunu söyleyelim. Maduro ve eşi, konsolosluk yetkilileriyle görüşme haklarını kullanmak istediklerini yine mahkeme heyetine bildirmiş oldu.

SAVUNMALARINI JULİAN ASSANGE'IN SERBEST KALMASINI SAĞLAYAN AVUKAT ÜSTLENECEK

Bu aşamayla birlikte, Amerika'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanma süreçleri resmen başlamış oldu. Julian Assange'ın serbest kalmasını sağlayan anlaşmayı müzakere eden ceza avukatı Barry Pollack, ikilinin avukatı olacak.

Davanın ikinci duruşmasının 17 Mart'ta yapılmasına karar verildi."

Umut Halavart
Haberler.com / Dünya
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

Venezuela'da tarihi son! Yeni başkan yemin edip göreve başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı

Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı

Maduro sonrası çantasını topladı! İşte Hamaney'in kaçacağı ülke
Mescitte uyurken duydu, ayağa kalkıp tek başına saygı duruşuna geçti

Mescitte uyurken duydu, ayağa kalkıp tek başına saygı duruşuna geçti
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım

Ünlü manken, boşanma davası öncesi ateş püskürdü
Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı

Maduro sonrası çantasını topladı! İşte Hamaney'in kaçacağı ülke
Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada

Birbirlerine acımadan öldüresiye vurdular
Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler

İstifasını duyan oyuncuları ilk iş olarak bakın ne yapmış