Haberler

Maduro'dan 'Saklanıyor' iddialarına direksiyon başında cevap

Maduro'dan 'Saklanıyor' iddialarına direksiyon başında cevap Haber Videosunu İzle
Maduro'dan 'Saklanıyor' iddialarına direksiyon başında cevap
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliği ve başına konulan 50 milyon dolarlık ödül sonrası "korkuyor" algısını kırmak için başkent sokaklarında araç sürerken çekilmiş bir video yayınladı. Maduro görevinin başında olduğunu vurguladı ve Venezuela güçlüdür, Hiç bir tehdit bizi yıldıramaz" dedi.

  • Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas sokaklarında kendi kullandığı araçla dolaştığı bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
  • ABD, Maduro'nun 'narkoterörizm' suçlamalarıyla yargılanması için 50 milyon dolarlık ödül açıkladı.
  • Maduro, videoda 'Let's go party' (Parti başlasın) dedi ve 'Venezuela güçlüdür. Hiçbir tehdit bizi yıldıramaz. Halkımla birlikte, görevimin başındayım.' ifadelerini kullandı.

Bölgedeki ABD askeri yığınağı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın başına konduğu 50 milyon dolarlık ödül tartışmaları sürerken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kamuoyuna beklenmedik bir mesaj verdi.

BAŞKENT SOKAKLARINDA DİREKSİYON BAŞINDA

Maduro, hakkındaki "saklanıyor" ve "korkuyor" iddialarını boşa çıkarmak istercesine, başkent Caracas sokaklarında kendi kullandığı araçla dolaştığı bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"PARTİ BAŞLASIN"

Maduro, devlet televizyonu ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerde, Caracas caddelerinde rahat bir şekilde otomobil kullandığını göstererek ABD'nin baskılarına aldırış etmediği mesajını verdi. Videoda Maduro'nun güvenlik ekibi eşliğinde şehirde dolaştığı, kameraya gülümseyerek "Let's go party" (Parti başlasın) dediği duyuluyor.

BÖLGEDE TANSİYON HEP YÜKSEK

Washington yönetimi, Maduro'nun "narkoterörizm" suçlamalarıyla yargılanması için 50 milyon dolarlık ödül açıklamış; son haftalarda Karayip bölgesindeki ABD askeri yığınağı da Caracas tarafından "tehdit" olarak değerlendirilmişti.

Maduro'nun paylaştığı bu video, hem ülke içindeki destekçilerine moral verme çabası hem de uluslararası kamuoyuna "güvende ve kontrol altında" olduğu yönünde bir mesaj olarak yorumlanıyor.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Maduro, videoya eşlik eden mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela güçlüdür. Hiçbir tehdit bizi yıldıramaz. Halkımla birlikte, görevimin başındayım."

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

hadi oradan sende yakında saddam gibi bir lağımdan çıkarsın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Iyi birisi aslında. gırgır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Pierre van Hooijdonk'tan derbi için skor tahimini: 1-0 kazanmalarını bekliyorum

Derbiyi kimin kazanacağını tahmin etti
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi

Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.