Maduro'dan 'Saklanıyor' iddialarına direksiyon başında cevap

Bölgedeki ABD askeri yığınağı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın başına konduğu 50 milyon dolarlık ödül tartışmaları sürerken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kamuoyuna beklenmedik bir mesaj verdi.

BAŞKENT SOKAKLARINDA DİREKSİYON BAŞINDA

Maduro, hakkındaki "saklanıyor" ve "korkuyor" iddialarını boşa çıkarmak istercesine, başkent Caracas sokaklarında kendi kullandığı araçla dolaştığı bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"PARTİ BAŞLASIN"

Maduro, devlet televizyonu ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerde, Caracas caddelerinde rahat bir şekilde otomobil kullandığını göstererek ABD'nin baskılarına aldırış etmediği mesajını verdi. Videoda Maduro'nun güvenlik ekibi eşliğinde şehirde dolaştığı, kameraya gülümseyerek "Let's go party" (Parti başlasın) dediği duyuluyor.

BÖLGEDE TANSİYON HEP YÜKSEK

Washington yönetimi, Maduro'nun "narkoterörizm" suçlamalarıyla yargılanması için 50 milyon dolarlık ödül açıklamış; son haftalarda Karayip bölgesindeki ABD askeri yığınağı da Caracas tarafından "tehdit" olarak değerlendirilmişti.

Maduro'nun paylaştığı bu video, hem ülke içindeki destekçilerine moral verme çabası hem de uluslararası kamuoyuna "güvende ve kontrol altında" olduğu yönünde bir mesaj olarak yorumlanıyor.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Maduro, videoya eşlik eden mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela güçlüdür. Hiçbir tehdit bizi yıldıramaz. Halkımla birlikte, görevimin başındayım."