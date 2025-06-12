Madleen aktivistleri Şuayb Ordu ve Yasemin Acar, Berlin'e ulaştı

Madleen aktivistleri Şuayb Ordu ve Yasemin Acar, Berlin'e ulaştı
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İSRAİL'in alıkoyduğu Madleen gemisinde bulunan ve İsrail tarafından gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen gönüllülerinden Türk aktivist Şuayb Ordu ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın Berlin'e ulaştığı bildirildi.

İSRAİL'in alıkoyduğu Madleen gemisinde bulunan ve İsrail tarafından gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen gönüllülerinden Türk aktivist Şuayb Ordu ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın Berlin'e ulaştığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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