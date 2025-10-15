Haberler

Madagaskar'da Ordu Yönetimi Ele Geçirdi

Güncelleme:
Madagaskar'da hükümet karşıtı protestoların ardından ordu yönetime el koydu. Anayasa Mahkemesi, Albay Michael Randrianirina'yı cumhurbaşkanlığı görevine davet etti ve seçim sözü verdi.

MADAGASKAR'da hükümet karşıtı protestoların ardından ordu, yönetime el koyduğunu bildirdi.

Madagaskar Anayasa Mahkemesi, ordu adına yönetime el koyan Albay Michael Randrianirina'yı 'cumhurbaşkanlığı görevlerini yürütmeye davet ettiğini' duyurdu. Albay Randrianirina, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkeyi 18 ay ila iki yıl içinde seçime götürme sözü verdi. Randrianirina, Z Kuşağı protestocularının da değişikliklerin bir parçası olacağını, çünkü hareketin sokaklarda yaratıldığını, bu yüzden taleplerine saygı duymak zorunda olduklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
