Madagaskar'da Ordu Yönetimi Ele Geçirdi

MADAGASKAR'da hükümet karşıtı protestoların ardından ordu, yönetime el koyduğunu bildirdi.

Madagaskar Anayasa Mahkemesi, ordu adına yönetime el koyan Albay Michael Randrianirina'yı 'cumhurbaşkanlığı görevlerini yürütmeye davet ettiğini' duyurdu. Albay Randrianirina, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkeyi 18 ay ila iki yıl içinde seçime götürme sözü verdi. Randrianirina, Z Kuşağı protestocularının da değişikliklerin bir parçası olacağını, çünkü hareketin sokaklarda yaratıldığını, bu yüzden taleplerine saygı duymak zorunda olduklarını belirtti.