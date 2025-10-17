Haberler

Madagaskar'da Albay Michael Randrianirina Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Olarak Yemin Etti

Madagaskar'da Albay Michael Randrianirina Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Olarak Yemin Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Madagaskar'da hükümet karşıtı protestoların ardından ordu, Albay Michael Randrianirina'nın geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak yemin etmesiyle yeni bir yönetime adım attı. Randrianirina, ülkenin yönetim sistemlerinde reform yapacaklarını duyurdu.

MADAGASKAR'da hükümet karşıtı protestoların ardından yönetime el koyan Albay Michael Randrianirina, geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

Madagaskar'da hükümet karşıtı protestoların ardından ordu adına yönetime el koyan Albay Michael Randrianirina'nın, başkent Antananarivo'daki Anayasa Mahkemesi'nde düzenlenen törende geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak yemin ederek, göreve başladığı bildirildi. Törene; askeri yetkililer, siyasetçiler, Z kuşağı gençlerinin öncülük ettiği protesto hareketinin temsilcileri ve aralarında ABD, Rusya ve Fransa'nın da bulunduğu çok sayıda yabancı heyetin katıldığı kaydedildi.

Törende konuşan Randrianirina, "Bugün, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Değişim arzusu ve vatanlarına olan derin sevgileriyle coşku dolu bir halkla, ulusumuzun tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Ulusun tüm itici güçleriyle el ele vererek, iyi bir anayasa taslağı hazırlayacak ve seçimler ile referandumların düzenlenmesi için yeni seçim yasaları üzerinde mutabakata varacağız. Ana görevimiz, ülkenin idari, sosyoekonomik ve siyasi yönetim sistemlerini kapsamlı bir şekilde reform etmek" açıklamasında bulundu.

Madagaskar'da elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösterilerin, hükümet karşıtı protestolara dönüşmesinin ardından Albay Michael Randrianirina komutasındaki ordu, 14 Ekim'de yönetime el koymuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Ferdi'den kötü haber
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
En zengin futbolcular belli oldu: Zirvedeki ismi tahmin ediyorsunuzdur

En zengin futbolcular listesi belli oldu: İşte zirvedeki isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.