Macron, Vietnam Ziyaretinde Eşinin Yanında Şakalaştı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vietnam ziyaretinde eşi Brigitte ile kameralara yansıyan görüntüler üzerine, sadece şakalaştıklarını ve bunun beklenmedik bir şekilde büyük bir tepkiye yol açtığını ifade etti.
FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile katıldığı Vietnam ziyaretinde kameralara yansıyan görüntülerle ilgili, "Sadece şakalaşıyorduk" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile katıldığı Vietnam ziyaretinde uçak kapısı açıldığı an kameralara yansıyan görüntülerle ilgili konuştu. Vietnam'daki gezisinde gazetecilere açıklama yapan Macron, "Eşimle sadece şakalaşıyorduk. Gerçekten, sadece eğleniyorduk. Ama şaşırtıcı bir şekilde bu adeta gezegensel felakete dönüştü" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya