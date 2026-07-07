Şam'da Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama meydana geldi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi ziyaret ettiği Suriye'nin başkenti Şam'da konakladığı otelin yakınlarında bir patlama meydana geldi.
SURİYE'nin başkenti Şam'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konakladığı otelin yakınlarında bir patlama meydana geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi Suriye'ye resmi ziyarette bulundu. Macron'un başkent Şam'da konakladığı otelin yakınlarında patlama meydana geldiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı