Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi First Lady Brigitte Macron ilginç bir haberle gündeme geldi. Ülkenin resmi vergi sitesinde cinsiyet bilgisinin "erkek" olarak listelendiği ortaya çıktı.
FRANSA HEMEN SORUŞTURMA BAŞLATTI.
Bu durum üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Hatanın teknik bir aksaklıktan mı yoksa kasıtlı bir eylemden mi kaynaklandığı soruşturma sonucunda netlik kazanacak. Fransız First Lady'nin kabinesi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, olayın ciddiyetle ele alındığı belirtildi.
MACRON, EŞİNİN TRANS OLMADIĞINI KANITLAMAK İÇİN MAHKEMEYE FOTOĞRAF SUNACAK
Macron, daha önceki bir davada eşinin trans olmadığını kanıtlamak için mahkemeye fotoğraf sunacağını açıklamıştı.
Kaynak: Haberler.com / Dünya