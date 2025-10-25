Haberler

Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde

Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde
Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, ülkenin vergi sitesinde "erkek" olarak listelendi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un cinsiyet bilgisi, devletin resmi vergi sitesinde "erkek" olarak listelendi.
  • Fransa, bu durum üzerine bir soruşturma başlattı.
  • Soruşturma, hatanın teknik bir aksaklıktan mı yoksa kasıtlı bir eylemden mi kaynaklandığını araştıracak.
  • Macron, daha önceki bir davada eşinin trans olmadığını kanıtlamak için mahkemeye fotoğraf sunacağını açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi First Lady Brigitte Macron ilginç bir haberle gündeme geldi. Ülkenin resmi vergi sitesinde cinsiyet bilgisinin "erkek" olarak listelendiği ortaya çıktı.

FRANSA HEMEN SORUŞTURMA BAŞLATTI.

Bu durum üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Hatanın teknik bir aksaklıktan mı yoksa kasıtlı bir eylemden mi kaynaklandığı soruşturma sonucunda netlik kazanacak. Fransız First Lady'nin kabinesi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, olayın ciddiyetle ele alındığı belirtildi.

MACRON, EŞİNİN TRANS OLMADIĞINI KANITLAMAK İÇİN MAHKEMEYE FOTOĞRAF SUNACAK

Macron, daha önceki bir davada eşinin trans olmadığını kanıtlamak için mahkemeye fotoğraf sunacağını açıklamıştı.

