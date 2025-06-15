Macron, Trump'ın Grönland İddialarını Eleştirdi

Macron, Trump'ın Grönland İddialarını Eleştirdi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ın kontrolü konusunda yaptığı açıklamaları eleştirerek müttefik ilişkilerine dikkat çekti. Macron, resmi ziyaretinde Grönland'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü için Avrupa Birliği'nin dayanışmasını vurguladı.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiği yönündeki açıklamalarını eleştirerek, "Müttefikler böyle yapmaz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Danimarka'ya bağlı Grönland'a resmi ziyarette bulundu. Macron, başkent Nuuk'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ziyaretinin "Grönland'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü için Fransa ve Avrupa Birliğinin (AB) dayanışmasını" gösterme amacı taşıdığını belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ülkesinin kontrolüne almak istediğini dile getirdiği açıklamalarını bir kez daha eleştiren Macron, "Müttefikler böyle yapmaz" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez bir Fransız devlet başkanının adayı ziyaret ettiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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