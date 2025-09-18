Haberler

Macron, İran'a Yaptırımların Devreye Gireceğini Açıkladı

Macron, İran'a Yaptırımların Devreye Gireceğini Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2015 nükleer anlaşması kapsamında İran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının bu ay sonunda devreye gireceğini duyurdu. Macron, nükleer görüşmelerde ilerleme kaydedilmediğini vurguladı.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının bu ay sonunda devreye gireceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın tetiklediği snapback mekanizması süreci kapsamında İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının getirileceğini bildirdi. Macron, İran ile nükleer görüşmelerde ilerleme olmadığını vurgulayarak, "Bu Avrupa'nın pozisyonudur. İngiliz ve Alman meslektaşlarımızla çalıştık. Snapback'i aktif hale getireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
'Kartımı unuttum' yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı

Yaptığınız rezilliğe o çocuğu alet etmeseydiniz keşke
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dumanlar bu kez İsrail'den yükseldi! Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı

Netanyahu'yu şok eden saldırı! Dumanlar bu kez İsrail'den yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.