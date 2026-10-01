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Macron, İngiltere'nin AB'ye dönüşünü destekledi ve 'Tekrar hoş geldiniz' dedi

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Macron, İngiltere'nin AB'ye dönüşünü destekledi ve 'Tekrar hoş geldiniz' dedi
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Burnham'ın ülkesinin AB'ye yeniden katılması açıklamasını değerlendirdi. Macron, 'İngilizlerin AB'ye yeniden katılmak istemesi Avrupalılar için çok güzel bir haber olacak. Tekrar hoş geldiniz' dedi.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne yeniden katılmasının ülkesinin önündeki seçeneklerden biri olduğunu açıklamasıyla ilgili, "Tekrar hoş geldiniz. Bu iyi bir karar" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya ziyaretinde Başbakan Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi. Macron, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın 'ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) yeniden katılmasının, önündeki seçeneklerden biri olduğuna' dair açıklamasıyla ilgili soruya, "İngilizlerin AB'ye yeniden katılmak istemesi Avrupalılar için çok güzel bir haber olacak. Tekrar hoş geldiniz" yanıtını verdi.

Fransa ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin, savunma, güvenlik ve göç gibi alanlarda devam ettiğini aktaran Macron, "Bu iyi bir karar. Burnham, bu cesareti göstermekte haklı. AB'ye dönün" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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