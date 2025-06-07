Macron, Grönland'ı Ziyaret Edecek

Macron, Grönland'ı Ziyaret Edecek
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 15 Haziran'da Grönland'ı ziyaret edeceği ve burada Danimarka ile güvenlik, iklim değişikliği gibi konuları görüşeceği duyuruldu.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 15 Haziran'da Grönland'ı ziyaret edeceği duyuruldu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 15 Haziran'da Grönland'ı ziyaret edeceği bildirildi. Macron'un ziyaret kapsamında Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüşeceği kaydedildi. Görüşmelerde Kuzey Atlantik ile Arktik güvenliği, iklim değişikliği, enerji dönüşümü ve kritik mineraller konularının ele alınacağı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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