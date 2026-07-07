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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi Suriye'ye resmi ziyarette bulundu. Macron, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı tarafından karşılandı ve ülkesinin Suriye halkına desteğini iletti.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi Suriye'ye resmi ziyarette bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani tarafından karşılandı. 2009 yılından itibaren Suriye'yi ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı olan Macron, sanal medya hesabından ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Macron, Suriye halkına Fransa'nın desteğini iletmek için ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, "Egemen, birliğini çeşitliliği içinde koruyan ve komşularıyla barış içinde yaşayan bir Suriye için buradayız. Gelin, birlikte istikrar ve barış adına yeni bir sayfa açalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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