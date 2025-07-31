Lunaparkta facia! Eğlence aracı ortadan ikiye kırıldı, çok sayıda yaralı var

Lunaparkta facia! Eğlence aracı ortadan ikiye kırıldı, çok sayıda yaralı var
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Lunaparkta facia! Eğlence aracı ortadan ikiye kırıldı, çok sayıda yaralı var
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Suudi Arabistan'daki Green Mountain Park'ta bir lunapark aracının havada kırılması sonucu en az 23 kişi yaralandı. Kaza anı cep telefonu kameralarına yansırken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suudi Arabistan'ın Taif kentine bağlı Hada bölgesinde bulunan Green Mountain Park'ta yaşanan lunapark kazası ülke gündemini sarstı. Eğlence alanında yüksek salınım yapan bir oyuncakta yaşanan teknik arıza sonucu, içinde gençlerin bulunduğu araç havada ikiye ayrıldı ve büyük bir gürültüyle yere çakıldı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Khaleej Times ve Okaz gibi bölge basınında yer alan haberlere göre, kazaya ilişkin görüntüler olay anında lunaparkta bulunan ziyaretçiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde eğlence aracının merkezi direğinin aniden ortadan kırıldığı, ardından kolunun üzerinde bulunan ziyaretçilerle birlikte yere düştüğü görülüyor. Kazayla birlikte lunaparkta panik yaşanırken, bağırış ve yardım çığlıkları dikkat çekti.

YARALILARDAN BAZILARININ DURUMU AĞIR

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre en az 23 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Suudi yetkililer, kazaya neyin sebep olduğunun tespiti için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Eğlence aracında mekanik bir arıza ya da bakım ihmali olup olmadığı araştırılıyor. Green Mountain Park yönetiminden ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazanın ardından ülkede lunapark güvenliği yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle yaz aylarında artan ziyaretçi sayısı nedeniyle eğlence alanlarında denetimlerin sıklaştırılması gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıA B:

İyiki kafa üzeri çakılmamış yinede bel bacak kırıkları yüksek ihtimalli

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Türkiye gibi bir ülkede bizde bindik şunlara bu yaşa kadar iyi geldik.

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