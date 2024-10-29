Lübnan, İsrail'i BM'ye Şikayet Etti

LÜBNAN, gazetecilere ve sağlık çalışanlarına saldırıları nedeniyle İsrail'i, BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti.

Lübnan, sivillere, gazetecilere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları nedeniyle İsrail hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayette bulundu. Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'ın BM Temsilciliği'nin Enformasyon Bakanlığı ile koordineli olarak konuyla ilgili çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Gazetecilere yönelik saldırılar, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını izleyen tüm gazetecileri terörize etme ve sindirme girişimidir" denildi. Açıklamada ayrıca BM Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelere, 'Lübnan'da acilen ateşkes sağlamaya, İsrail'in Lübnan'a ve gazeteciler ile sağlık görevlileri de dahil halkına yönelik devam eden saldırılarını durdurmaya yönelik etkili adımlar atma' çağrısında bulunuldu.