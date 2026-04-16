İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 196'ya yükseldi

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 196'ya, yaralı sayısının ise 7 bin 185'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 29 artarak 2 bin 196'ya, yaralı sayısının ise 124 artarak 7 bin 185'e yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında 172 çocuk, 260 kadın ve 93 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı