İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 196'ya yükseldi
Lüban Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 196'ya, yaralı sayısının ise 7 bin 185'e ulaştığını bildirdi. Hayatını kaybedenler arasında 172 çocuk, 260 kadın ve 93 sağlık çalışanı yer alıyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 29 artarak 2 bin 196'ya, yaralı sayısının ise 124 artarak 7 bin 185'e yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında 172 çocuk, 260 kadın ve 93 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.