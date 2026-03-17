Lübnan'daki İsrail saldırılarında ölü sayısı 886'ya yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart itibarıyla başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 886'ya yükseldiği, yaralı sayısının ise 2 bin 141'e çıktığı kaydedildi. Yaşamını yitirenlerin arasında 111 çocuk ve 67 kadının bulunduğu belirtildi. Ayrıca, bombardımanların hedefi olan bölgelerde görev yapan 38 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ve 69 sağlık personelinin de yaralandığı ifade edildi.

YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Afet Yönetimi Birimi, başkent Beyrut ve güney bölgelerindeki yoğun saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 1 milyon 49 bin 328'e ulaştığını açıkladı. Yüz binlerce kişinin güvenli bölgelerdeki geçici sığınaklara yerleştirildiği aktarıldı.

