Lübnan'da Filistinlilerin yaşadığı Ain Al Hilweh mülteci kampında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı olan Ain Al Hilweh'de iki grup arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, yaralıların sayısı ise 14'e yükseldi. Yerel kaynaklar, çatışmalarda El Fetih hareketinin komutanlarından Ebu Eşref El Armuşi ve dört arkadaşının hayatını kaybettiğini aktardı. Lübnan ordusu, kamptaki çatışmalar sırasında bir askeri karargahın içine havan topu düştüğünü ve bir askerin yaralandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), çatışmalar nedeniyle kamptaki tüm faaliyetlerini askıya aldı. UNRWA Lübnan Direktörü Dorothee Klaus sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çatışmalardaki tüm taraflara sivillerin güvenliğini sağlama ve BM binalarının dokunulmazlığına saygı gösterme çağrısında bulunarak, çatışmalar sırasında BM tarafından yönetilen iki okulun zarar gördüğünü açıkladı. Dün radikal bir grubun liderine düzenlenen başarısız suikast girişimin ardından kampta çatışmaların patlak verdiği ifade edildi. Lübnan'daki 12 Filistin mülteci kampında yaklaşık 400 bin mülteci yaşıyor. Ain Al Hilweh mülteci kampında ise 54 binden fazla kayıtlı Filistinli bulunuyor.

- Lübnan'da Filistin mülteci kampındaki çatışmalarda can kaybı 6'ya yükseldi

BEYRUT - Lübnan'da Filistinlilerin yaşadığı Ain Al Hilweh mülteci kampında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı olan Ain Al Hilweh'de iki grup arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, yaralıların sayısı ise 14'e yükseldi. Yerel kaynaklar, çatışmalarda El Fetih hareketinin komutanlarından Ebu Eşref El Armuşi ve dört arkadaşının hayatını kaybettiğini aktardı.

Lübnan ordusu, kamptaki çatışmalar sırasında bir askeri karargahın içine havan topu düştüğünü ve bir askerin yaralandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), çatışmalar nedeniyle kamptaki tüm faaliyetlerini askıya aldı. UNRWA Lübnan Direktörü Dorothee Klaus sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çatışmalardaki tüm taraflara sivillerin güvenliğini sağlama ve BM binalarının dokunulmazlığına saygı gösterme çağrısında bulunarak, çatışmalar sırasında BM tarafından yönetilen iki okulun zarar gördüğünü açıkladı.

Dün radikal bir grubun liderine düzenlenen başarısız suikast girişimin ardından kampta çatışmaların patlak verdiği ifade edildi.

Lübnan'daki 12 Filistin mülteci kampında yaklaşık 400 bin mülteci yaşıyor. Ain Al Hilweh mülteci kampında ise 54 binden fazla kayıtlı Filistinli bulunuyor.