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Lübnan'da ateşkes kısa sürdü: İsrail saldırıları yeniden başladı

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İsrail ordusu, 28 Kasım'da sağlanan ateşkese rağmen bugün Lübnan'a yönelik saldırılar başlattığını duyurdu. Tel Aviv'in saldırı kararı Hizbullah'ın, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık uyarı amacıyla gerçekleştirdiği saldırının ardından geldi.

İsrail ordusu, 27 Kasım'da sağlanan ateşkese rağmen bugün Lübnan'a yönelik saldırılar başlattığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'a yönelik saldırılar başlatıldığı ve detayların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Lübnan'da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı

ATEŞKESTEN BU YANA 73. İHLAL

İsrail, bugün akşam saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği 28 Kasım'dan bu yana iki kişinin ölümü ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ihlallerinin sayısı en az 73'e yükseldi.

Lübnan'da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı

HİZBULLAH UYARI ATIŞI YAPMIŞTI

Ateşkesin 6. gününde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mecaiyun ve Nebatiye'de düzenlediği saldırılar sonucunda 1'i devlet görevlisi 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmış, ülkenin kuzeydoğusundaki Hermel'e düzenlenen saldırıda ise 1 Lübnan askeri yaralanmıştı.

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerini işaret ederek Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef almıştı. Hizbullah'ın, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlediği "uyarı" saldırısında roketler boş alana düşmüştü.

Lübnan'da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı

NETANYAHU "SERT KARŞILIK VERECEĞİZ" DEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkese varılmasından bu yana Hizbullah'ın ilk kez düzenlediği roket saldırıya "sert karşılık" vereceklerini açıklamıştı. İsrail ordusu, Hizbullah'ın Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlediği roketli "uyarı" atışına Lübnan'ın güneyinde düzenlediği bir dizi hava saldırısıyla yanıt vermişti.

Lübnan'da ateşkes kısa sürdü: İsrail saldırıları yeniden başladı
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Allaha olan sözlerini bile tutmayan bir toplum ile anlaşma olur mu?

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