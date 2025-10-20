Haberler

Louvre Müzesi'nde Dev Mücevher Soygunu: Hırsızlar Kaçtı

Louvre Müzesi'nde Dev Mücevher Soygunu: Hırsızlar Kaçtı
Louvre Müzesi'nde Dev Mücevher Soygunu: Hırsızlar Kaçtı
Paris'teki Louvre müzesinde sabah saatlerinde meydana gelen soygun sonucunda sekiz değerli mücevher çalındı. Hırsızlar, güvenlik açıklarından faydalanarak müzeye girdi ve kaçmayı başardı. Soygunun güvenlik zaaflarını ortaya çıkardığı bildiriliyor.

Paris'teki Louvre müzesini güpegündüz soyan hırsızlar, sekiz çok değerli mücevherle kaçmayı başardı.

Soygun, Pazar sabahı Paris saatiyle 09:30 ve 09:40 arasında, yani müze ziyaretçilere açıldıktan dakikalar sonra yapıldı.

Dört hırsız araca bağlı bir mekanik asansör kullanarak, Seine Nehrine yakın bir balkona ulaşıp, müzende kraliyet mücevherlerinin bulunduğu Apollo Galerisine girdi

Olay yerinde çekilen fotoğraflarda, araca yüklü bir merdiven birinci kat penceresinde görülüyor.

Daha sonra hırsızların ikisi kablosuz bir kesiciyle camları keserek müzeye girdi.

Müzedeki koruma görevlilerini tehdit edip, uzaklaşmalarını sağladılar ve

Fransız medyasına göre girilen üç odadan birinde güvenlik kamerası da yoktu.

Fransa Kültür Bakanlığı, mücevherlerin kültürel miras değeri açısından "paha biçilmez" olduğunu belirtti.

Tarihi mücevherler alanında uzman olan Vincent Meylan, kataloglanmış bu tür mücevherlerin mevcut halleriyle yeniden satılmasının imkansız olacağına işaret ediyor.

Hollandalı sanat suçları soruşturmacısı Arthur Brand ise hırsızların başka yolları zorlayacaklarını ön görüyor.

Neler çalındı?

Fransız yetkililere göre sekiz parça mücevher çalındı.

Üzerinde iki bin parça elmas olan bir tacı ise kaçarken düşürdüler.

Kraliyet ailesi kökenli değerli eşyaların çoğu 1789 Fransız Devrimi'nden sonra kayboldu veya satıldı. Kurtarılabilen ve bazen de satın alınarak ülkeye geri kazandırılan eserler halen sergileniyor.

Hedef alınan bölümdeki mücevherlerin çoğu 19. yüzyıldan ve Napolyon ile yeğeni III. Napolyon dönemine aitti.

Fransa Kültür Bakanlığı çalınanları şöyle sıraladı;

Bu parçaların aynı zamanda binlerce elmas ve değerli taşla süslü olduğu kaydedildi.

Taçlar ve değerli taşlarla süslü saç bantları kolayca parçalanıp satılabiliyor.

Hollandalı sanat suçları soruşturmacısı Arthur Brand, soygunun güvenlik zaaflarını ortaya çıkarttığını ve dünya genelindeki müzelerin benzer soygunlardan kaygılanması gerektiğini söyledi.

Brand "Çılgın bir hikaye. Son 10 yılın en büyük soygunu diyebiliriz. Louvre'u, dünyanın en önemli müzesini hedef alıp, kaçabiliyorsanız, güvenlikte çok büyük bir sorun vardır demektir" diye konuşuyor.

Reutes ajansına soygunu değerlendiren Brand, "Bu, hırsızların ilk soygunu değildir" diyor ve devam ediyor:

"Normal biri, bir sabah kalkıp, 'Soyguncu olmaya karar verdim, hadi Louvre ile başlayalım' demez.

"Bunlar profesyonel hırsızlar ve daha önce bu işi yapmış kişiler. Kendilerine çok güveniyorlar ve 'Belki bundan kurtulabiliriz' deyip işe koyuldular."

Hırsızların bu eserleri ellerinden çıkıp çıkartamayacakları sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Eserlerin bu haliyle satılamayacağını söyleyen Brand devam ediyor:

"Yani parçalamaları, altını, gümüşü eritmeleri, elmasları almaları gerek. Elmasları ayrı satarsanız, kimse bu soygundan olduklarını bilemez.

"Altını eritirseniz, bu yeni yüzüklerin, evlilik yüzüklerinin Napolyon'un mücevherlerinden geldiğini kimse bilemez. Muhtemelen böyle yapacaklardır."

Michael Brand bazı insanların da bu tür soygunların talimatının bir özel koleksiyoner tarafından verildiğini düşündüğünü ama önce hiç böyle bir şey yaşanmadığını kaydediyor.

"Hiç kimse bu kadar aranan parçalara dokunmak istemez. Yani arkadaşlarınıza gösteremezsiniz, çocuklarınıza bırakamazsınız, satamazsınız" diyor.

Daha önce böyle soygunlar oldu mu?

1911'de bir İtalyan müze çalışanı o zamanlar bu kadar meşhur olmayan Mona Lisa'yı duvardan alıp, paltosunun altında götürebilmişti. İki yıl sonra eser bulunmuş ve hırsız Leonardo da Vinci'nin eserinin İtalya'ya ait olduğu gerekçesiyle soygunu yaptığını söylemişti.

1997'de Camille Corot'un 19. yüzyıldan kalma resmi çalındı ve hiç bulunamadı. Bu olayın ardından müzelerdeki güvenlik sıkılaştırıldı.

Son dönemde Fransız müzelerini hedef alan soygunlar artıyor.

Geçen ay hırsızlar Limoges'daki Adrien Dubouche Müzesine girip, değeri 11 milyon doları bulan bir porselen eserler koleksiyonunu çalmıştı.

Kasım 2024'te "büyük tarihi öneme sahip" yedi eser Paris'teki Cognacq-Jay Müzesi'nden çalındı. Eserlerin beşi geçtiğimiz günlerde bulundu.

Aynı ay, soyguncular Burgundy'deki Hieron Müzesini hedef aldı. Ateş de açan soyguncular milyonlarca dolarlık 20. yüzyıl sanat eserleriyle kaçmayı başardı.

BBC
Haberler.com
