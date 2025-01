Los Angeles'taki Yangınlar Ünlülerin Evlerini Tehdit Ediyor

ABD'nin Los Angeles kentindeki yangınlar ünlülerin de evlerini tehdit ediyor. Adam Brody ile Leighton Meester çifti, Paris Hilton ve Billy Crystal, yangında evini kaybeden ünlüler arasında.

Şehirde iki binden fazla bina yandı. Şehir tarihinin en büyük yıkımlarından biri olan yangın felaketinde göz alıcı manzaralarıyla bilinen Pacific Palisades'te 6 bin hektardan fazla alan kül oldu.

Los Angeles, ABD'de şov dünyasının kalbi.

Los Angeles'ta çok sayıda prodüksiyon ve albüm kaydı gerçekleşiyor, bu yüzden müzik ve sinema dünyasının büyük isimlerinin evleri bu şehirde bulunuyor.

Eğlence dünyasının büyük isimlerinden de yangında evlerini kaybedenler ya da terk edenler var.

Paris Hilton, ailesiyle beraber çok fazla hatırasının olduğu evinin yandığını izlemenin zor olduğunu söyledi.

Billy Crystal, CNN televizyonuna "yaşadığı dehşeti açıklamaya kelimelerin yetmeyeceğini" söyledi.

Crystal, basına yaptığı açıklamasında ise 1979'dan beri yaşadıkları evlerini kaybettiklerini söyleyerek, "Çocuklarımızı ve torunlarımızı burada büyüttük. Evimizin her santimetrekaresi sevgi doluydu. Ancak anılarımız yok olmayacak" dedi.

CNN'de evinin yandığını anlatırken ağladı

Nixon ve Casino filmlerinde oynayan aktör James Woods, Pacific Palisades'teki evinin nasıl yandığını anlatırken CNN'de gözyaşlarına boğuldu.

Woods, "Bir gün havuzunuzda yüzerken diğer gün her şey gitmiş olabiliyor" dedi.

Eşinin sekiz yaşındaki yeğeninin kumbarasındaki paraları evi yeniden inşa etmesi için teklif ettiğini anlatırken ise gözyaşlarını sildi.

"Çocuklarımın okulu gitti"

Mandy Moore, James Woods, Mark Hamill ve Jamie Lee Curtis evini terk eden oyuncular arasında.

Tahliye emri verilen bölgelerde konutu olduğu bildirilen diğer isimler arasında Tom Hanks, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, basketbol yıldızı Kawhi Leonard ve James Wood var.

This Is Us dizisinin yıldızı ve şarkıcı Mandy Moore, evlerini terk ederken yıkımın boyutlarını göstermek için bir video paylaştı.

Ailesi ve hayvanlarıyla çok geç olmadan gece evlerini terk edebildikleri için minnet duyduğunu söyleyen Moore, "Çocuklarımın okulu gitti. En sevdiğimiz restoran yok oldu. Arkadaşlarımız ve sevdiklerimiz her şeyini kaybetti. Ait olduğumuz topluluk dağıldı ancak yeniden inşa etmek için biz burada olacağız" dedi.

Anthony Hopkins, John Goodman, Anna Faris ve Cary Elwes'ın de evleri yandı.

Top Gun: Maverick filmindeki rolüyle tanınan Miles Teller ve eşi Keleigh Sperry'nin Pacific Palisades'teki evi de yok oldu.

Sperry, çok sayıda hayvan geride kaldığı için evlerini terk edenlerden su bırakmalarını istedi.

Yıldız Savaşları'yla bilinin oyuncu Mark Hamill, bu felaketin 1993'ten beri çıkan en korkunç yangın olduğunu vurguladığı gönderisinde Malibu'daki evini terk ettiğini duyurdu.

1993'teki yangında 18 bin dönüm arazi yanmış, 323 ev kül olmuştu.

"Çok sayıda arkadaşım evini kaybetti"

Jamie Lee Curtis de evini güvenli bir şekilde terk ettiğini ancak durumun korkunç olduğunu söyledi.

Her yerde çok şiddetli alevlerin olduğunu vurgulayan Curtis, "Burası benim yaşadığım yer. Alışveriş yaptığım süpermarket, çocuklarımın gittiği okul. Çok sayıda arkadaşım evini kaybetti" dedi.

1984 yılında rol aldığı Polis Akademisi adlı komedi filmiyle dünya çapında üne kavuşan aktör Steve Guttenberg, arkadaşlarını bölgeden çıkarmaya çalıştığını, ancak yolların kapalı olduğunu söyledi.

Bir televizyon kanalına konuşan Guttenberg, "Eğer arabanızı terk edeceksiniz anahtarı da üstünde bırakın ki böylece bir başkası arabayı yoldan çekebilsin ve itfaiye araçları girebilsin. Bu cidden çok önemli" dedi.

If I Could Turn Back Time ve I Don't Want to Miss a Thing gibi şarkıların efsanevi bestecisi Diane Warren de evini kaybetti.

Warren bir fotoğraf paylaşarak neredeyse 30 yıldır sahip olduğu evinin yandığını söyledi.

Amerikan reality şovu The Hills'in evli yıldızları Spencer Pratt and Heidi Montag'ın da evleri yandı.

Jennifer Lopez'in yeni filmi Unstoppable'ın prömiyeri ve Oscar adaylarının açıklanacağı tören gibi etkinlikler ertelendi.