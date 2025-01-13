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Los Angeles'ta itfaiyeci kılığına girip yağma yapan 29 kişi yakalandı

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Los Angeles'ı etkisi altına alan yangınlar sırasında boşaltılan bölgelerde yağma olayları artıyor. Bölge Şerifi Robert Luna, aralarında itfaiyeci kılığına giren bir hırsızın da bulunduğu 29 kişinin tutuklandığını açıkladı. Varlıklı kesim, evlerini korumak için özel güvenlik şirketleriyle anlaşıyor.

Los Angeles'ı kasıp kavuran yangınlar devam ederken, boşaltılan bölgelerde yağma olayları artıyor. Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, aralarında itfaiyeci kılığında yakalanan bir hırsızın da bulunduğu 29 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Pazar günü yaptığı basın toplantısında konuşan Şerif Luna, "Malibu'da itfaiyeci kıyafeti giymiş şüpheliyi yanmış evleri yağmalarken yakaladık. Kendisini bir itfaiye istasyonunun çalışanı olarak tanıttı, ancak bu yalandı" dedi.

Bölgede yaşayan varlıklı kesim, evlerini korumak için özel güvenlik şirketleriyle anlaşıyor. Özel güvenlik görevlisi Arturo Garcia, "Pacific Palisades'ta 24 saat devriye geziyoruz. Geçen hafta birkaç yağma girişimini engelledik. Bir şüpheliyi lüks eşyalarla yakaladık" açıklamasında bulundu.

Şerif Luna, yağmacılara karşı sert önlemler alacaklarını vurgulayarak, "Yangından etkilenen vatandaşlarımızın mallarını çalmayı düşünenlere sesleniyorum: Yakalanacak ve en ağır şekilde cezalandırılacaksınız" dedi.

Yerel yönetim, bölgede akşam 18:00 ile sabah 06:00 arası sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bazı ev sahipleri ise "Hırsızlar vurulacaktır" yazılı uyarı tabelaları astı.

Yangınlarda şu ana kadar 24 kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla yapı zarar gördü. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yetkililer, can güvenliği nedeniyle bölge sakinlerinin evlerine dönmesine henüz izin vermiyor.

Los Angeles'ta itfaiyeci kılığına girip yağma yapan 29 kişi yakalandı

Los Angeles'ta itfaiyeci kılığına girip yağma yapan 29 kişi yakalandı

Los Angeles'ta itfaiyeci kılığına girip yağma yapan 29 kişi yakalandı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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