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Londra'da ünlü Elizabeth Kulesi'ne tırmanıp Filistin bayrağı açan protestocu kenti kilitledi

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İngiltere'de bir protestocunun, parlamentonun "Big Ben" olarak bilinen Elizabeth Kulesi'ne tırmanarak Filistin bayrağı açması Londra'da kriz yaşattı. Saatlerdir kulede asılı duran protestocu "Özgür Filistin" sloganlarıyla Filistin'e destek oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir protestocu parlamentonun "Big Ben" olarak bilinen Elizabeth Kulesi'ne tırmanarak Filistin bayrağı açtı.

SAATLERDİR KULEDE ASILI

Protestocu, sabah saatlerinde parlamentonun demir parmaklıklarından atlayarak kuleye tırmanmaya başladı. Kısa süre içinde polisin fark ettiği protestocu, tırmanışını sürdürürken bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Polis, Westminster Köprüsü'ne bağlanan kulenin önündeki caddeyi de trafiğe kapattı.

Güvenlik güçleri bölgeye acil durum araçlarını konuşlandırdı, Parlamento binasındaki turlar iptal edildi, bölgede trafiğin sıkıştığı görüldü.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇIP SLOGAN ATTI

Filistin bayağı açarak sloganlar atan kişi, Instagram hesabında paylaştığı görüntülerde, "Demokrasi öldü, hapsedildi. Barışçıl protestolar, sivil itaatsizlik, iklim aktivistleri 45 yıl hapis cezaları alıyor. Filistin eylemcileri, terör devleti İsrail'e silah satmayı durdurmak gibi hükümetin yapması gereken şeyi yaptığı için hapse atılıyor" ifadelerini kullandı.

İtfaiyenin kendisini indirmek için girişimde bulunmamasını isteyen eylemci, sık sık "Özgür Filistin" sloganları attı. Parlamento önündeki toplanan bazı vatandaşlar ise sloganlarla eylemciye destek verdi.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Londra Metropolitan Polisi, saat 07.24'te (TSİ 10.24) gelen bir ihbar üzerine olay yerine intikal ettiklerini ve Londra İtfaiyesi ile Londra Ambulans Servisinin durumu değerlendirdiği açıklamasını yaptı.

İngiltere Parlamentosundan yapılan açıklamada ise "Parlamento güvenliğini aşırı derecede ciddiye alıyoruz ancak bu olay özelinde alınan önlemler konusunda yorum yapmayacağız." ifadesi yer aldı.

Londra'da ünlü Elizabeth Kulesi'ne tırmanıp Filistin bayrağı açan protestocu kenti kilitledi
Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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