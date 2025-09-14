Haberler

Londra'da Göçmen Karşıtı Eylemde Olaylar: 26 Polis Yaralandı
İngiltere'nin başkenti Londra'da 100 binden fazla protestocunun katıldığı göçmen karşıtı bir eylemde çıkan olaylarda 26 polis yaralandı ve 25 kişi gözaltına alındı. Eylem, aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson tarafından organize edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'ın çağrısıyla düzenlenen 'Unite the Kingdom' (Krallığı Birleştirin) adlı göçmen karşıtı eyleme 110 bin ile 150 bin arasında kişinin katıldığı bildirildi. Londra Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, toplanan binlerce eylemcinin bazı noktalarda yürüyüş güzergahı dışına çıkmak istemesi ve polisle tartışması nedeniyle olaylar yaşandığı, protestocuların belirlenen alana sığmadığı kaydedildi.

Açıklamada, yürüyüş güzergahından ayrılanların polis uyarılarını dikkate almadığı ve karşıt eylem gerçekleştiren 'Stand Up To Racism' (Irkçılığa Karşı Durun) grubunun bulunduğu alana gitmeye çalıştığı belirtildi. 'Irkçılığa Karşı Durun' grubunun alanına, 'Krallığı Birleştirin' eylemcilerinin girişini önlemeye çalışan polislerin saldırıya uğradığı ifade edilen açıklamada, polise çeşitli yabancı maddeler atıldığı ve bazı polislerin tekme ve yumruklarla hedef alındığı bildirildi.

Protestoculardan 25'inin polise saldırılar ve düzeni bozmaktan gözaltına alındığını duyurulurken, 4'ü ağır olmak üzere 26 polisin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
