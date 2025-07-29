Londra'da Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Londra'da Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı
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İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Londra'nın Southwark bölgesindeki bir iş yerinde bıçakla gerçekleştirilen saldırıda, 27 ve 58 yaşlarındaki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 30'lu yaşlarında 1 kişinin de yaralandığı bildirildi. Polis, olayla bağlantılı 1 kişinin gözaltına alındığını ve şüphelinin de hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.

Başkomiser Emma Bond, "Soruşturmamız henüz başlangıç aşamasında ve bu şok edici olayın tüm nedenlerini anlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda olayın terörle bağlantılı olduğuna inanmıyoruz ve halk için başka bir risk bulunmuyor. Bilgisi olan herkesi, polisle iletişime geçmeye çağırıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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