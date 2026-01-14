Haberler

Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

Güncelleme:
ABD Başkanı Trump'a yakın isimlerden olan Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham, YPG terör örgütünün Suriye ordusuna entegre olmasını isteyen Türkiye'ye küstah bir tehditte bulundu. Graham, "IŞİD'in yok edilmesinde ana güç olan Kürt müttefiklerimize yönelik küstahça bir saldırıyı ne tolere ederim ne de kabul ederim. Suriye hükümetine ve Türkiye'ye sesleniyorum: akıllıca bir tercih yapın" dedi.

  • ABD Senatörü Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt müttefiklerine karşı ilerlediğine dair raporlar aldığını belirtti.
  • Lindsey Graham, Suriye hükümeti ve Türkiye'yi 'akıllıca seçim yapın' diyerek uyardı.
  • Suriye ordusu, 7 Ocak'ta Halep'te YPG/SDG'nin işgal ettiği mahallelere operasyon düzenledi ve bu mahalleler kurtarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham, skandal bir açıklamaya imza attı. Graham, Suriye ordusuna entegre olmayıp Halep'te saldırılar gerçekleştirdikten sonra geri çekilmek zorunda kalan terör örgütü YPG üzerinden Türkiye'yi tehdit etti.

ABD'Lİ SENATÖR: TÜRKİYE, KÜRT MÜTTEFİKLERİMİZE KARŞI DAHA DA İLERLİYOR"

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Jim Risch'in paylaşımını alıntılayan Graham, şunları söyledi: "Senatör Risch'in Suriye'de itidal çağrısını tamamen destekliyor ve bu çağrıya katılıyorum; yeni Suriye hükümetinin, azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerinin tolere edilmeyeceği konusunda uyarılması gerektiğine inanıyorum. En rahatsız edici olan ise Suriye ordusu güçleri ile Türkiye'nin Kürt müttefiklerimize karşı daha da ilerlediğine dair güvenilir olduğuna inandığım raporlar almamdır. Bu hamlenin ABD'den güçlü bir tepki alacağına inanıyorum.

"SURİYE VE TÜRKİYE, AKILLICA SEÇİM YAPIN"

Yeni Suriye hükümetine bir şans verilmesini destekliyorum; ancak IŞİD halifeliğinin yok edilmesinde ana güç olan ve yıllar boyunca İsrail ile güçlü ittifak içinde bulunan Kürt müttefiklerimize yönelik küstahça bir saldırıyı ne tolere ederim ne de kabul ederim. Suriye hükümetine ve Türkiye'ye sesleniyorum: akıllıca bir tercih yapın."

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, artan saldırıların ardından 7 Ocak'ta Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında tuttuğu mahallelere operasyon düzenlemişti. Operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahalleleri terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.

Suriye ordusu, terör örgütünün bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan yapması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısındaki işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti. Teröristler daha sonra otobüslerle Halep'i terk etmişti.

500

Yorumlar (15)

Haber Yorumları286wcfyk5s:

tirkolar ancak bu dilden anliyor. helal sana Lindsay!

Haber YorumlarıErdi çolak:

Sizin anladığınız dilide biz biliyoruz

Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Müttefik İ Amerika olan 20 kez düşünmeli !! Not Amerika düşmanıyım

Haber YorumlarıAyhan erdem:

Amekia hakkında yapılan ters duşuncelerını nedense bu haber kaynağı sansurluyor duysunlar diye belki burda sansurlamazlar diye yazdim Amerika YI sevende sevmem

Haber Yorumlarıdeep horizon:

totonuz yiyorsa aha suriyedeyız 10 tane harekat yaptık korkudan bize bişey bile diyemediniz afganistanda ıraktan vietnamdan kaçtınız ama bizden kaçamazsınız

Haber YorumlarıTamer Çakır:

Buyrun ne diyeceksiniz söyleyin ,sadece kınarız o kadar

Haber YorumlarıYOKLUK:

Türkiye nin KÜRT köylerinde.. ufak KÜRT çocukduk. Yerdeki cevizleri toplardık. Cevizlerin yeşil kabukları ellerimizi KINA yapardı sanki.

Haber YorumlarıYOKLUK:

Ben ufak bir KÜRT çocukken.. Türklere hep iyi gözle bakardım. Amerikalılarada. Ancak yaşlı bir ihtiyar olduğum için.. artık kimse beni sevmiyor. ne Türkler ne Amerikalılar nede Kürtler veya herhangi kimse.

