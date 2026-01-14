Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham, skandal bir açıklamaya imza attı. Graham, Suriye ordusuna entegre olmayıp Halep'te saldırılar gerçekleştirdikten sonra geri çekilmek zorunda kalan terör örgütü YPG üzerinden Türkiye'yi tehdit etti.

ABD'Lİ SENATÖR: TÜRKİYE, KÜRT MÜTTEFİKLERİMİZE KARŞI DAHA DA İLERLİYOR"

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Jim Risch'in paylaşımını alıntılayan Graham, şunları söyledi: "Senatör Risch'in Suriye'de itidal çağrısını tamamen destekliyor ve bu çağrıya katılıyorum; yeni Suriye hükümetinin, azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerinin tolere edilmeyeceği konusunda uyarılması gerektiğine inanıyorum. En rahatsız edici olan ise Suriye ordusu güçleri ile Türkiye'nin Kürt müttefiklerimize karşı daha da ilerlediğine dair güvenilir olduğuna inandığım raporlar almamdır. Bu hamlenin ABD'den güçlü bir tepki alacağına inanıyorum.

"SURİYE VE TÜRKİYE, AKILLICA SEÇİM YAPIN"

Yeni Suriye hükümetine bir şans verilmesini destekliyorum; ancak IŞİD halifeliğinin yok edilmesinde ana güç olan ve yıllar boyunca İsrail ile güçlü ittifak içinde bulunan Kürt müttefiklerimize yönelik küstahça bir saldırıyı ne tolere ederim ne de kabul ederim. Suriye hükümetine ve Türkiye'ye sesleniyorum: akıllıca bir tercih yapın."

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, artan saldırıların ardından 7 Ocak'ta Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında tuttuğu mahallelere operasyon düzenlemişti. Operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahalleleri terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.

Suriye ordusu, terör örgütünün bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan yapması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısındaki işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti. Teröristler daha sonra otobüslerle Halep'i terk etmişti.