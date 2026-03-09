Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamenei, devam eden savaş sürecinde ailesinden birçok yakınını kaybetti. Hamenei'nin babası Ayetullah Ali Hamenei başta olmak üzere ailesinden çok sayıda kişinin saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

BABASI ALİ HAMENEY İLK SALDIRILARDA ÖLDÜ

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei, savaşın ilk günlerinde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetti. İran yönetiminde uzun yıllar etkili bir figür olan Ali Hamenei'nin ölümü, ülkede liderlik sürecini hızlandırdı ve ardından Mücteba Hamenei yeni dini lider olarak seçildi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNU DA KAYBETTİ

Saldırılarda Mücteba Hamenei'nin eşi Zahra Haddad Adel de yaşamını yitirdi. Aileye yönelik saldırılarda Hamenei'nin oğullarından birinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

AİLESİNDEN ÇOK SAYIDA KAYIP VERDİ

Savaş sırasında Hamenei ailesinden başka kayıplar da yaşandı. Mücteba Hamenei'nin kız kardeşi, kayınbiraderi ve bazı akrabaları da saldırılarda hayatını kaybedenler arasında yer aldı. Ayrıca Ali Hamenei'nin torunlarından bazılarının da saldırılarda öldüğü bildirildi.

Yaşanan bu ağır kayıplar, İran'daki savaş atmosferini daha da sertleştirirken yeni lider Mücteba Hamenei'nin bundan sonraki politikalarının nasıl şekilleneceği uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

MÜCTEBA HAMENEİ KİMDİR?

Mücteba Hameney, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney'in ikinci oğludur ve uzun yıllardır İran siyasetinde etkili isimlerden biri olarak anılıyor. 1969 yılında İran'ın Meşhed kentinde doğan Hameney, dini eğitimini Kum kentindeki medreselerde aldı.

İran'da resmi bir devlet görevi bulunmamasına rağmen, özellikle Devrim Muhafızları ve muhafazakâr siyasi çevrelerle yakın ilişkileri nedeniyle ülke siyasetinde etkili bir figür olarak değerlendiriliyor. Mücteba Hameney'in adı, özellikle İran'ın iç siyasi dengeleri ve dini liderlik tartışmaları kapsamında sık sık gündeme geliyor.

2009 yılında İran'da tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan protestolar sırasında da adı kamuoyunda öne çıkmış, bazı siyasi çevreler Hamenei'nin perde arkasında etkili olduğunu iddia etmişti.

Uzun süredir İran'ın dini ve siyasi yapısı içinde güçlü bir konumda olduğu belirtilen Mücteba Hameney, babası Ayetullah Ali Hamenei'nin ardından ülkenin dini liderliği için adı geçen isimlerden biri olarak gösteriliyordu.

