Libya'ya AFAD tarafından yardım malzemesi gönderildi

AFET ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Okay Memiş, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı iki askeri gemiyle 550 personel ve yaklaşık 4 bin ton yardım malzemesinin gönderildiğini açıkladı.

Sel felaketinin yaşandığı Libya'ya İzmir Alsancak Limanı'ndan gönderilecek araç, çadır, battaniye, gıda kolisi başta olmak üzere yaklaşık 4 bin ton yardım malzemesi gemilere yüklendi. Libya'ya gidecek gemilerin hareketinden önce İzmir Alsancak Limanı'nda açıklama yapan AFAD Başkanı Okay Memiş, "6 Şubat felaketini yaşamış bir ülkenin insanları olarak bu konuda deneyimimiz ve birikimimiz epeyce fazla. Hem AFAD olarak hem bütün kamu kurum ve kuruluşlar STK'lar olarak bu sorumlulukla hareket ederek Libya halkının yanında olmak adına hemen harekete geçtik" dedi.

'YARDIM ELİ UZATAN EN GÜÇLÜ ÜLKE TÜRKİYE'

Milli Savunma Bakanlığı'na ait üç uçakla Libya'ya ilk intikal eden ülkenin Türkiye olduğuna vurgu yapan Memiş, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin personelleri olarak bizler AFAD ve diğer ekiplerimizle birlikte ilk intikali gerçekleştirip, bu büyük acıyı, büyük felaketi yaşayan insanlara yardım elini uzattık. En güçlü destek veren Türk milleti oldu. Ekiplerimiz orada AFAD başkan yardımcımız ve iki tane daire başkanımızla beraber hemen çalışmalarını başlattılar, arama kurtarma faaliyetlerini icra ediyorlar. Ümit ediyoruz ki sağ olarak insanlara ulaşalım ve onları kurtaralım, hayatta tutalım. Eğer hayatta değilse de yakınlarını kaybetmiş olan insanlar için de cenazelere ulaşalım diye büyük bir çaba sarf ediyoruz. Ayrıca orada yaşayan bu afetten sağ kurtulan insanlara da günlük yaşamlarını devam ettirmeleri için gereken yardımları yapmaya çalışıyoruz. Toplamda bugün buradan kalkacak Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı iki askeri gemimizle birlikte 550 personel, 42 araç, 8 bot, 2 bin 250 çadır, 22 bin battaniye 1750 gıda kolisi, 240 bin litre su, yani toplamda yaklaşık 4 bin ton yardım malzemesi ile beraber yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Üçüncü geminin de yakın zamanda yola çıkacağını aktaran Memiş, "Bizler Türk Milleti olarak Türk Devleti olarak, 6 Şubat deneyimiyle beraber bu tecrübeyle en kısa sürece Libya'da yaşayan kardeşlerimizin acısına ortak oluruz" dedi.