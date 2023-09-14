Libya'nın doğusunda sel felaketinde can kaybı 18-20 bine ulaşabilir

Libya'nın doğusundaki Derna'nın belediye başkanı Abdulmenam al-Ghaithi, sel felaketindeki can kaybının 18-20 bine ulaşabileceğini açıkladı.

Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketinin ardından arama çalışmaları sürüyor. Derna Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi yaptığı açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 18-20 bini bulabileceğini belirtti. Al-Ghaithi, "cansız bedenleri çıkarma konusunda uzman ekiplere ihtiyacımız var. Enkaz altında ve suda çok sayıda cansız bedenin bulunması nedeniyle şehre salgın hastalık bulaşmasından korkuyorum" ifadelerini kullandı. Al-Ghaithi kent sakinlerinin sel öncesi bilgilendirilmediği yönünde gelen eleştirilere de yanıt vererek, "Tüm tedbirleri aldık, halkı bilgilendirdik. Afetin olabileceği bölgede yaşayanları bilgilendirdik, acil servis oluşturduk. Güvenlik güçleri görevini yaptı" diye konuştu.

Derna'da iki baraj çökmüştü

Öte yandan, Derna'daki sel felaketi iki barajın çökmesinden kaynaklanmış, 30 milyon metreküpten fazla su şehre dağılmıştı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından dün yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bine yükseldiği bildirilmişti. Kızılhaç ise 10 bin kişinin kayıp durumda olduğunu açıklamıştı.

Ülke doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış durumda

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden bu yana doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuyu ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor. - TOBRUK