Haberler

Bakan Yerlikaya: Libya Genelkurmay Başkanı Haddad'ı taşıyan jetle irtibat kesildi

Bakan Yerlikaya: Libya Genelkurmay Başkanı Haddad'ı taşıyan jetle irtibat kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al Haddad'ı taşıyan Falcon 50 tipi özel jet, Ankara'dan havalandıktan kısa süre sonra irtibatının kesildiği bildirildi. Uçakta beş yolcu bulunduğu belirtiliyor ve acil iniş bildirimi alındığı aktarıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al Haddad'ı Ankara'dan ülkesine taşıyan özel uçakla irtibatın kesildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Falcon 50 tipi jetin bu akşam 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalandıktan sonra 20.52'de irtibatın kesildiğini açıkladı.

Yerlikaya, "Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır" dedi.

Bakan, Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunduğunu belirtti.

Habertürk yayınına göre, Haddad, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak bugün Türkiye'ye gelmişti.

Haddad'ı taşıyan uçağın dönüş için Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan sonra radar bağlantısı kesildi.

Ankara hava sahasının bir süreliğine uçuşlara kapatıldıktan sonra yeniden açıldığı bildirildi.

Haber güncelleniyor

BBC
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Yerlikaya'dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama

Ankara'da bağlantı kesilen uçakta o ülkenin genelkurmay başkanı varmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Talihsiz kocaya büyük şok: Yayına bağlanan karısı 'Çocuk senden değil' dedi

Yayına bağlanan karısının itirafıyla stüdyo buz kesti
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü