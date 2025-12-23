Bakan Yerlikaya: Libya Genelkurmay Başkanı Haddad'ı taşıyan jetle irtibat kesildi
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al Haddad'ı taşıyan Falcon 50 tipi özel jet, Ankara'dan havalandıktan kısa süre sonra irtibatının kesildiği bildirildi. Uçakta beş yolcu bulunduğu belirtiliyor ve acil iniş bildirimi alındığı aktarıldı.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al Haddad'ı Ankara'dan ülkesine taşıyan özel uçakla irtibatın kesildiği bildirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Falcon 50 tipi jetin bu akşam 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalandıktan sonra 20.52'de irtibatın kesildiğini açıkladı.
Yerlikaya, "Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır" dedi.
Bakan, Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunduğunu belirtti.
Habertürk yayınına göre, Haddad, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak bugün Türkiye'ye gelmişti.
Haddad'ı taşıyan uçağın dönüş için Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan sonra radar bağlantısı kesildi.
Ankara hava sahasının bir süreliğine uçuşlara kapatıldıktan sonra yeniden açıldığı bildirildi.
Haber güncelleniyor