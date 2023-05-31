Libya'da Zaviye kentindeki gerginlik devam ediyor

Petrol ve uyuşturucu kaçakçılığı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı örgütler tarafından deniz yoluyla Avrupa'ya götürülmesi hatları üzerinde yer alan Zaviye kentindeki askeri hareketlilik ve gerginlik devam ediyor.

Libya'nın başkenti Trablus'un 50 kilometre batısında yer alan ve farklı silahlı grupların faaliyet gösterdiği Zaviye kentinde, son bir haftadır gerginlik yaşanıyor.

Petrol ve uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra düzensiz göçmenlerin yasa dışı örgütler tarafından deniz yoluyla Avrupa'ya götürüldüğü hat üzerinde yer alan kentteki olağanüstü askeri hareketlilik dikkati çekiyor.

Libya Silahlı Kuvvetleri tarafından Zaviye'deki El-Maya Limanı'na ve Verşifane kentinde, 25 Mayıs'ta bazı noktalara hava operasyonu düzenlenmesinin ardından, Tunus sahil yolu, toprak yığınları, otomobil lastikleri ve "kime ait olduğu bilinmeyen" ağır silahlı ve zırhlı araçla kapatıldı.

Verşifane Basın Sözcüsü Muhammed Musib, kente düzenlen saldırılarda, "balıkçı tekneleri ve bazı vatandaşların mallarının zarar görmesini protesto etmek için Zaviye'nin doğusundaki Maya bölgesi sahil yolunu trafiğe kapattıklarını" duyurdu.

Elektrik santrallerine akaryakıt ve doğalgaz nakli durduruldu

Tansiyonu artıracak bir adım daha atan kentteki silahlı grup, Zaviye petrol rafinerisinden Trablus'taki elektrik santrallerine akaryakıt ve doğalgaz naklini engelledi.

Söz konusu kesintinin devam etmesi durumunda, son 8 aydır neredeyse elektriğin kesilmediği başkent Trablus'un, sıcak hava nedeniyle klimalara da daha çok ihtiyaç duyulan yaz aylarında tekrar "karanlığa gömülmesi"nden endişe ediliyor.

Temsilciler Meclisi'nden "siyasi hesaplaşma" açıklaması

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) son dönemde yaşanan gelişmelere tepki gösterdi. Pazartesi günü Bingazi'de gerçekleştirilen oturumun ardından TM'den yapılan yazılı açıklamada, "Hava operasyonun hedefinin kaçakçılıkla mücadele değil, siyasi hesaplaşma" olduğu savunuldu.

Açıklamada, Zaviye'de yaşananlara ilişkin Libya Başsavcılığı, 5+5 Askeri Komitesi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu, BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne hitaben yazılar yazılacağı kaydedildi.

ABD ve İngiliz Büyükelçiliklerinden açıklama

Konuya ilişkin ABD ve İngiltere büyükelçiliklerinden eş zamanlı açıklama yapıldı.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Zaviye kentindeki gelişmelerin yakından ve endişeyle takip edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Libyalı yöneticiler durumu yatıştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapmalı ve sivillerin hayatını korumak için her türlü önlemi almalı." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiliz Büyükelçiliği de kentte yaşananların tırmandırılmaması ve insanların günlük hayatını tehdit eden eylemlerden kaçınılması çağrı yaptı.

Milis liderinden hükümete "sert cevap" tehdidi

Libya'nın batısında faaliyet gösteren "Piyade Tugayı 55" olarak bilinen milis grubunun lideri Muammer ed-Davi ise El-Maya Limanı'na yönelik hava operasyonuna karşılık vereceklerini belirtti.

Basın ofisinin Facebook sayfasında yayınlanan açıklamasında Davi, "Sert cevap vereceğiz ve sevdiğimiz insanları unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Libya'nın batı bölgelerinde faaliyet gösteren ve halk arasında "milişiyyat" olarak isimlendirilen, resmi olarak devlete bağlı görünmelerine rağmen kontrolsüz hareket eden silahlı gruplar, bazen kendi aralarında çatışıyor, bazen de yönetime başkaldırıyor.

Ne olmuştu?

Libya Silahlı Kuvvetleri Basın Ofisinden 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, ülkenin batı sahillerinde faaliyet gösteren çetelerin sığınaklarının hedef alınarak, isabetli bir şekilde vurulduğu duyurulmuştu.

Açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı milli hava kuvvetlerimiz, ülkenin batı sahili bölgesinde akaryakıt, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapan çetelerin sığınaklarına bu sabah başarılı bir hava operasyonu düzenledi." ifadelerine yer verilmişti.

Zaviye kentindeki Maya Limanı'na yapılan operasyonda, "İstikrar Destek Birimi" batı bölümü sorumlusu Muhammed eş-Şitivi ve "Piyade Tugayı 55" yöneticilerinden Sami Kaddar hayatını kaybetmişti. ???????