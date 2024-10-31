Üye Girişi
Haberler

Lavrov: Batı Gazze Konusunda Sessiz Kalıyor

Lavrov: Batı Gazze Konusunda Sessiz Kalıyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Minsk'te düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Batı'nın Gazze konusundaki sessizliğini eleştirerek ABD'nin eylemlerinin Orta Doğu'yu büyük bir savaş eşiğine getirdiğini vurguladı.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Gazze konusunda sessiz kaldığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2'inci Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı'na katıldığını duyurdu. Lavrov, konferansta yaptığı konuşmasında, ABD ve müttefiklerinin Avrasya bölgesini jeopolitik mücadele alanına dönüştürmeye çalıştığını belirterek, "Avrasya bölgesindeki istikrar uzun vadeli güvenlik garantileriyle sağlanabilir" dedi.

ABD'nin eylemlerinin Orta Doğu bölgesini büyük savaş eşiğine getirdiğini söyleyen Lavrov, "Biden yönetimi, Filistin halkının trajedisini sona erdirecek girişimleri engelliyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Batı'nın, Gazze konusunda sessiz kaldığını da belirterek, "Biden yönetimi, Filistin halkının trajedisini sona erdirecek her türlü girişimi engelliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor

CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor

 CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı

Tüm çağrılara rağmen 3 belediye başkanı Esenyurt'a gitmedi

 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş

Nevzat Bahtiyar'ın jandarmada ifade verdiği anlar! Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
Beyaz et firmalarına rekor ceza

Beyaz et firmalarına rekor ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sine-i Millet nedir? Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eyvah Eyvah 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 1 Kasım Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nizip 1 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Kasım Beypazarı, Etimesgut, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1 Kasım Menemen, Aliağa, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1 Kasım Karacabey, Gemlik, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 1 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hız Tuzağı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hız Tuzağı filmi ne zaman, nerede çekildi? MİT özel koleksiyon istihbarat raporları nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.