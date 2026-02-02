Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Jeffrey Epstein'a ilişkin milyonlarca sayfalık yeni dosyaların kamuoyuna açıklanmasının ardından, İngiliz komedyen Ricky Gervais'in 2020 Golden Globe Ödül Töreni'ndeki konuşması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"HEPİNİZ ADINA KONUŞUYORUM SAPIKLAR"

O dönemde Gervais, sahnede ünlü isimleri hedef alarak, Epstein'ın adıyla birlikte pedofili ve elit çevrelerin ilişkilerine yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Konuşma metninde komedyen, "Hepiniz adına konuşuyorum sapıklar. Bu yıl önemli bir yıldı. Pedofili filmleri için önemli bir yıldı. Susun umrumda bile değilsiniz. Kesin sesinizi. Hepinizin Epstein'ın arkadaşı olduğunu biliyorum ama bu umrumda bile değil. " sözleriyle Hollywood'un rahatlığını sorgulamıştı.

ÜNLÜLER GÜLÜMSEYEREK KARŞILIK VERDİ

O dönemin konuşmasında Gervais, ödül töreni salondaki seçkin isimlere dönerek, Epstein'ın çevresindeki ilişkileri tiye aldı ve pedofili temalı filmlerle ilgili ironik ifadeler kullandı. Bu espriler, bazı ünlülerin gülümsemesiyle hafızalara kazınmıştı.

ELİT ÇEVRELERE GÖNDERME YAPMIŞTI

Dış basında yeniden dolaşıma giren video ve kliplerde Gervais'in, Hollywood'un sorumluluklarını ve sessizliğini açıkça eleştirdiği sahneler öne çıkıyor. Komedyen, törendeki konuşmasını, filmler ve popüler kültür üzerinden eleştirerek "susun" çağrısında bulunmuş; bununla birlikte Epstein ile bağlantılı olduğu iddia edilen isimlerin içinde bulunduğu elit çevrelere gönderme yapmıştı.

YENİ ORTAYA ÇIKAN BELGELERLE GÜNDEM OLDU

Bu yeniden gündem olma, özellikle Epstein dosyalarının ortaya çıkardığı ilişkiler ağı ve bu ağın içinde adı geçen yüksek profilli isimlerle birlikte anılan Hollywood figürleri nedeniyle dikkat çekiyor. Dış basın analizlerinde, Gervais'in monoloğunun o dönem tartışma yaratmasının ardından bugün aynı sözlerin, skandalın kapsamını ve Hollywood'daki etik sorgulamaları yeniden alevlendirdiği belirtiliyor.

O dönemdeki monolog, Hollywood'un 2020'lerin başında tartışma yaratan pedofili ve cinsel istismar iddialarıyla yüzleşmesini provoke eden nadir kamu konuşmalarından biri olarak değerlendiriliyor; günümüzde de sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşmasıyla yeni bir tartışma dalgası başlattı.