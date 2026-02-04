Haberler

Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Adalet Bakanlığı'nın kamuoyuna açıkladığı Jeffrey Epstein belgelerinde çok sayıda hard disk ve dijital görüntü yer alırken, bu arşivin ünlülere şantaj yapmak amacıyla kaydedilmiş görüntülerle dolu olduğu iddiası dış basında tartışma yarattı; ancak mevcut haberlerde bu iddiayı doğrulayacak kesin ve resmî bir kanıt bulunmadığı vurgulandı.

  • ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin yaklaşık 3 milyon sayfa belge, 2 bin video ve 180 bin görsel içeren bir dosyayı kamuoyuyla paylaştı.
  • Belgelerde Elon Musk ve Bill Gates gibi tanınmış isimlerin adları geçiyor, ancak bu kişilerin suçlu olduğuna dair kesin delil bulunmuyor.
  • Dosyalardaki video, fotoğraf ve dijital materyallerin şantaj aracı olduğuna dair resmî kanıt sunulmadı.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), ** Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin yaklaşık 3 milyon sayfa belge, 2 bin video ve 180 bin görsel içeren devasa bir dosyayı kamuoyuyla paylaştı. Bu materyaller arasında elektronik cihazlardan elde edilen içerikler yer alırken, dış basında bu medya arşivinin ünlülerle ilgili "şantaj görüntüleri" barındırdığına dair iddialar tartışma yaratıyor.

DOJ, yayımlanan dosyaların önemli bir kısmını "Epstein Files Transparency Act" doğrultusunda kamuya açtı, ancak belgelerin çoğu ağır sansür ve redaksiyonlarla sunuldu. Adalet Bakanlığı, mağdur ve tanıkların kimliklerini korumak için görüntülerin çoğunu kapattığını belirtse de içerikte yer alan medya öğeleri dış basında geniş şekilde inceleniyor.

Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ MI YAPILDI?

Bazı medya kuruluşları ve analizler, dosyalardaki video, fotoğraf ve dijital materyallerin sadece arşiv parçası olduğunu, bu içeriklerin doğrudan "şantaj aracı" olduğuna dair resmî kanıt sunulmadığını vurguluyor. Belgelerde Elon Musk, Bill Gates ve diğer tanınmış isimlerin adlarının geçtiği belirtilse de bu kişilerin suçlu olduğuna dair kesin delil bulunmadığı hatırlatılıyor.

Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

BELGELERDE ÇOK SAYIDA HARD DİSK YER ALIYOR

DOJ belgelerinde görüntülerin kaydedildiği elektronik cihazlar yer alıyor; bu disklerde bazı görüntü dosyalarının bulunduğu açıklandı. Ancak dış basın kapsamında bu materyallerin ünlülere şantaj amacıyla sistematik olarak kullanıldığına dair doğrulanmış bir haber yok. Belgeler, soruşturmanın kapsamını geniş gösterse de bağlam ve içerik belirsizlikleri nedeniyle komplo teorilerine yol açan yorumlara eleştirel yaklaşılmasında fayda olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar ve hukuk çevreleri, dosyalardaki içeriklerin varlığının kamuoyuna açıklanmasının önemini vurgularken, şantaj iddialarını destekleyecek net delil eksikliğine dikkat çekiyor. Şu aşamada görüntüler ve disklerin içerikleri üzerindeki analizler devam ederken, olayın siyasi ve sosyal etkileri artarak tartışılmaya devam ediyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! 'Evim' dediği mezarlıktan çıkmıyor

7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü

27 yaşında apar topar emekli edilmişti! Kahreden haber geldi