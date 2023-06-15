Kuzey Makedonya'dan ilk hacı kafilesi Suudi Arabistan'a uğurlandı

Hac vazifesini yerine getirmek üzere Kuzey Makedonya'dan Suudi Arabistan'a gidecek kafilelerden ilki yola çıktı. Uluslararası Üsküp Havalimanı'ndan kalkan uçakla 180 hacı adayından oluşan ilk kafile, kutsal topraklara hareket etti.

Hac vazifesini yerine getirmek üzere Kuzey Makedonya'dan Suudi Arabistan'a gidecek kafilelerden ilki yola çıktı.

Uluslararası Üsküp Havalimanı'ndan kalkan uçakla 180 hacı adayından oluşan ilk kafile, kutsal topraklara hareket etti.

Hacı adayları, Kuzey Makedonya İslam Birliğine (Diyanet İşleri) bağlı Kalkandelen Müftüsü Kani Nesimi ile yakınları tarafından uğurlandı.

Kalkandelen Müftüsü Nesimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün uğurladıkları kafilenin, hem Kalkandelen hem de Kuzey Makedonya genelinde yola çıkan ilk hacı kafilesi olduğunu dile getirdi.

Nesimi, "Şu an 180 hacıyı uğurluyoruz. 180 kişilik bir grup da akşam yola çıkacak. 180 kişilik üçüncü grup da yarın sabah yola çıkacak. Gelecek perşembe gününe kadar da bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya genelinden bu yıl toplam 2 bin 30 hacı adayının bulunduğunu belirten Nesimi, "Allah kabul eylesin, bizlere dua etsinler. Sağlıklı ve memnun bir şekilde geri dönsünler." değerlendirmesinde bulundu.