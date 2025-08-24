Kuzey Kore Yeni Hava Savunma Sistemlerini Test Etti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatı sürerken, ülkesinin geliştirmiş olduğu yeni hava savunma füzelerinin test atışlarını izledi. Testlerde iki farklı tip füze denendi ve geliştirilen füzelerin hava hedeflerine hızlı yanıt verebildiği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya