Kuzey Kore Yeni Hava Savunma Sistemlerini Test Etti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatı sürerken, ülkesinin geliştirmiş olduğu yeni hava savunma füzelerinin test atışlarını izledi. Testlerde iki farklı tip füze denendi ve geliştirilen füzelerin hava hedeflerine hızlı yanıt verebildiği ifade edildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile Güney Kore'nin ortak tatbikatı sürerken, ülkesinin geliştirilmiş yeni hava savunma füzelerinin test atışını izledi. Kuzey Kore'de iki tip yeni hava savunma füzesinin test atışının yapıldığı belirtildi. Kim'in denetlediği test atışında geliştirilmiş yeni füzelerin 'dronlar ve güdümlü füzeler gibi hava hedeflerine hızlı yanıt verdiği' kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
