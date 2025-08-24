Kuzey Kore Yeni Hava Savunma Sistemlerini Test Etti

KUZEY Kore'nin yeni hava savunma sistemlerini test ettiği bildirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile Güney Kore'nin ortak tatbikatı sürerken, ülkesinin geliştirilmiş yeni hava savunma füzelerinin test atışını izledi. Kuzey Kore'de iki tip yeni hava savunma füzesinin test atışının yapıldığı belirtildi. Kim'in denetlediği test atışında geliştirilmiş yeni füzelerin 'dronlar ve güdümlü füzeler gibi hava hedeflerine hızlı yanıt verdiği' kaydedildi.