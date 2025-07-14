Kuzey Kore, Ukrayna'ya Karşı Rusya'nın Destekçisi Oldu

Kuzey Kore, Ukrayna'ya Karşı Rusya'nın Destekçisi Oldu
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Ukrayna'ya karşı Rusya'nın tüm eylemlerine koşulsuz destek vereceğini açıkladı.

KUZEY Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin Ukrayna'ya karşı Rusya'nın tüm eylemlerine koşulsuz destek verdiğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ikinci stratejik temaslar çerçevesinde ülkeyi ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Kim, görüşmede, Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda, 'Ukrayna krizinin' temel nedenlerine yönelik Moskova yönetiminin aldığı tüm önlemleri 'koşulsuz olarak desteklemeye ve teşvik etmeye hazır olduklarını' bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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