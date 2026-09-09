Haberler

Oto tamircisindeki feci kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Oto tamircisindeki feci kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın da çırak olarak çalıştığı oto tamirhanesinde bakımını yaptığı aracın motorunda yaşanan patlamada kopan parçanın başına isabet ettiği 13 yaşındaki Tunç Çam hayatını kaybetti.

Hatay’ın Antakya ilçesindeki bir oto tamirhanesinde meydana gelen patlamada, motor parçası başına isabet eden 13 yaşındaki çırak Tunç Çam yaşamını yitirdi.

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE PATLADI

Olay, Sanayi Sitesi'nde bulunan bir araç bakım servisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tamirhanede çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam, ustalarıyla birlikte bakımı yapılan bir aracın motor kısmını incelediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı.

KOPAN PARÇA BAŞINA İSABET ETTİ

Patlamanın şiddetiyle motordan fırlayan demir bir parça, o sırada aracın yanı başında duran küçük Tunç’un başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz çocuğu gören mesai arkadaşları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, 13 yaşındaki Tunç Çam’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çam’ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen talihsiz çocuğun yakınları sinir krizleri geçirdi.

Polis ekipleri, patlamanın çıkış nedenini belirlemek için tamirhanede detaylı inceleme başlatırken, işletme sahibi ve iş yeri çalışanları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

İntikam yemini sonrası füzeler ateşlendi: Kritik üs ağır hasar aldı
3 kent alevlerle savaşıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi

Alevler ilçeden ilçeye sıçrıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

Bu kareyi paylaştı, düştüğü nota beğeniler yağmur gibi
Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu

Bu sefer kadınlar değil erkekler tuvaleti
Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak

Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

Çocuk parkında pes dedirten görüntü! Gerekçesi de hayli ilginç
İç çamaşırından silahı çıkardı! 'Kocanın selamı var' deyip kurşun yağdırdı

İç çamaşırından çıkarıp kabusu yaşattı: Kocanın selamı var
Dünyanın en yüksek maaşlı ülke liderine 1 milyon dolarlık zam

Dünyanın en çok kazanan liderine dev zam! Yeni maaşı dudak uçuklattı
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı