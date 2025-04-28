Kuzey Kore, Rusya'ya Asker Gönderdiğini Açıkladı

KUZEY Kore, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğini ilk kez kabul etti.

Kuzey Kore yönetimi, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğini ilk kez resmi olarak doğruladı. Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması kapsamında Rusya'ya asker sevkiyatı yapıldığı bildirildi. Açıklamada, " Ukrayna'nın maceracı Rusya işgalini püskürtmek için yapılan Kursk bölgesini kurtarma operasyonu zaferle sonuçlanmıştır. Silahlı kuvvetlerimiz, yüksek savaşçı ruhlarını ve askeri mizaçlarını tam olarak ortaya koymuş, eşsiz bir kahramanlık, cesaret ve fedakarlık ruhu sergilemiştir. Silahlı kuvvetlerimiz Neo-Nazi Ukrayna güçlerinin yok edilmesine ve Rusya topraklarının kurtarılmasına önemli bir katkı sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'ya asker gönderme kararının bizzat ülke lideri Kim Jong-Un tarafından alındığı vurgulanarak, "Rusya topraklarını kendi ülkelerinin toprağı olarak gören askerlerimiz, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ittifakın sağlamlığını kanıtlamış ve fedakarlıklarla dolu mücadeleleriyle efsanevi askeri kahramanlık öyküleri yazmışlardır" denildi.

Kuzey Kore hükümetinin Rusya gibi güçlü bir devletle ittifak yapmaktan onur duyduğu kaydedilen açıklamada, "Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri bağları daha da güçlendirmekten ve Rusya'nın özel askeri operasyonlarına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.