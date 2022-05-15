Kuzey Kore'yi Korona korkusu sardı! İlk vaka sonrası 280 bin kişi karantinaya girdi - Haberler

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı Cumartesi günü, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ( Kuzey Kore ) Halk Sağlığı Bakanlığı'nın, devlet salgın önleme çalışmalarının maksimum acil durum sistemine geçirilmesi konusunda sıkı önlemler aldığını bildirdi. Haberde bakanlığın, acil bir istişare toplantısı düzenleyerek salgının ülkede yayılmasını durdurmak ve kontrol altına almak ve yayılmanın kaynağını erken bir tarihte bertaraf etmek amacıyla ateşi olanları bir an önce iyileştirmek için yapılması gerekenleri titizlikle organize ettiği belirtildi.

PERŞEMBE GÜNÜ İLK VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

12 Mayıs günü ilk Covid-19 vakası bildirimini yapan Kuzey Kore'de ölü sayısının 21 olduğu bildirildi. Ülkede bugün açıklanan yeni verilere göre, 21 kişi hayatını kaybetti ve 174 bin 440 kişide ateş belirtileri tespit edildi. Yeni açıklanan verilerle birlikte, ülkede Nisan ayının sonlarında etkisini göstermeye başlayan salgında toplam can kaybı 27'ye ve hastalık belirtileri gösteren kişilerin sayısı da 524 bin 440'a yükseldi.

280 BİN KİŞİ KARANTİNADA

Ülkede 243 bin 630 kişinin sağlığına kavuştuğu ve 280 bin 810 kişinin de karantinada kaldığı aktarıldı. Devlet medyası, can kayıplarının ve ateş belirtileri gösteren kişilerin Covid-19 ile bağlantılı olup olmadığı ile ilgili ise herhangi bir bilgilendirme yapmadı.

KİM JONG-UN: KRİZİN ÜSTESİNDEN GELMEKTEN FAZLASINI YAPABİLİRİZ

Salgını "büyük felaket" olarak nitelendiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un konu hakkında yaptığı açıklamalarda, "Kötü huylu salgının yayılması ülkemizin kuruluşundan itibaren üzerimize düşen büyük bir kargaşadır. Fakat, salgın politikasını uygulamadaki odağı kaybetmezsek, parti ve halkın birliğine dayalı bir örgütlenme gücü ile kontrolü sürdürür ve salgına karşı savaşımızı güçlendirirsek, krizin üstesinden gelmekten fazlasını yapabiliriz" ifadelerine yer vermişti.

Xinhua / Dünya