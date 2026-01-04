Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine balistik füze fırlattığını bildirdi. Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin ulusal Münhasır Ekonomik Bölgesi dışına düştüğünü açıkladı.
Güney Kore basını, Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.00 sıralarında Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattığını duyurdu. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise füzenin ulusal Münhasır Ekonomik Bölgenin dışına düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya