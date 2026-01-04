Haberler

Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine balistik füze fırlattığını bildirdi. Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin ulusal Münhasır Ekonomik Bölgesi dışına düştüğünü açıkladı.

GÜNEY Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattığını bildirdi.

Güney Kore basını, Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.00 sıralarında Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattığını duyurdu. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise füzenin ulusal Münhasır Ekonomik Bölgenin dışına düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı