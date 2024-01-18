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Kuzey Kore, 16 yaşında olan iki gence Güney Kore dizleri izledikleri için 12 yıl ağır çalışma cezası verdi

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Kuzey Kore, Güney Kore drama dizilerini izledikleri gerekçesi ile 16 yaşında olan iki genci 12 yıl çalışma cezasına çarptırdı. Kuzey Kore'de Güney Kore televizyon dahil eğlenceye erişim yasaklanmıştır. Ancak bazıları, büyük bir küresel izleyici kitlesi bulunan K-dramalara erişmek için ciddi cezayı riske atmaya hazır. Bu tür olaylara daha sert bir şekilde müdahale edildiği izlenimini veriliyor.

Kuzey Kore, Güney Kore drama dizilerini izledikleri gerekçesi ile 16 yaşında olan iki genci 12 yıl çalışma cezasına çarptırdı.

BBC Korean tarafından elde edilengörüntüler, Kuzey Kore'nin iki genç erkeği K-dramalar izledikleri için halka açık bir şekilde 12 yıl sert iş cezasına çarptırdığını gösteriyor.

2022 yılında çekilmiş gibi görünen görüntüler, iki 16 yaşındaki gencin açık hava stadyumunda yüzlerce öğrencinin önünde kelepçelendiğini gösteriyor.

Ayrıca, üniformalı yetkililerin gençleri "yaptıkları hatanın neye mal olacağını düşünmedikleri" için azarladığı görülüyor.

Kuzey Kore'de Güney Kore televizyon dahil eğlenceye erişim yasaklanmıştır.

Buna rağmen, bazıları, büyük bir küresel izleyici kitlesi bulunan K-dramalara erişmek için ciddi cezayı riske atmaya hazır.

Bu tür görüntüler nadir olduğundan, Kuzey Kore dışındaki dünyaya sızan ülkedeki yaşamın fotoğraf, video ve diğer kanıtlarını yasaklamaktadır.

Bu video, Kuzey ile Güney Kalkınma (Sand) adlı, Kuzeyli kaçaklarla birlikte çalışan bir araştırma enstitüsü tarafından BBC'ye gönderildi.

Bu tür olaylara daha sert bir şekilde müdahale edildiği izlenimini veriyor. Klibin Kuzey Kore'de ideoloji eğitimi için dağıtıldığı ve vatandaşlara Kuzey Kore dizilerini izlememeleri konusunda uyarıda bulunmak için kullanıldığı iddia edildi.

Videoda konuşan kişi, Güney Kore'ye açık bir gönderme yaparak "çürük kukla rejimin kültürü gençler arasında yayıldı," diyor. "Sadece 16 yaşındalar, ama kendi geleceklerini mahvettiler," diye ekliyor.

Geçmişte, bu şekilde yasayı ihlal eden küçükler gençlik çalışma kamplarına gönderilirdi ve ceza genellikle beş yıldan azdı. Ancak 2020 yılında Pyongyang, Güney Kore dizlerini izlemenin veya dağıtmanın ölümle cezalandırılmasını sağlayan bir yasa çıkardı.

Kuzey Kore, 16 yaşında olan iki gence Güney Kore dizleri izledikleri için 12 yıl ağır çalışma cezası verdi

Kaynak: SonDakika.com / Dünya

Kuzey Kore Güney Kore Televizyon Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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